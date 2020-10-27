Biri ifade verdi diye pandemi doktoru tutuklandı!

Kocaeli Üniversitesi’nde pandemi sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan ve hastalıkla mücadele eden halk sağlığı uzmanı Dr. Erkan Tufan, tanık beyanıyla tutuklandı. Gerekçe ise ‘öğrencilik yıllarında evde kalması’ gösterildi.







Bir ay önce evlenen doktor Tufan’ın eşi Hümeyra Tufan, “Daha evliliğimizin 1 ayı bile dolmadı..” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.





Hümeyra Tufan, “Avukatımızın çabası sonucu nihayet 5.günde ifade alacaklarını söylediler. Hiçbir delil olmaksızın, yalnızca bir beyan üzerine kendi iradesi ile gelmesi, kaçma şüphesi olmaması, doktor olmasına rağmen tutuklu yargılama kararı verildi.” dedi.





HDP’li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Twiter’dan, “Dr. Erkan Tufan’ı az evvel tutukladılar. E aferin size Kocaeli üniv. de pandemiyle canla başla mücadele eden bir halk sağlığı hekimini tutukladınız, başınız göğe erdi! Gerekçe mi? Tanık beyanı, ” taa öğrencilikte evlerde kalmışsın..” Hastalık mı tehlikeli, hasta kafa mı?” paylaşımında bulundu.



