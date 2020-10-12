Bu bütçelerle dünyada ilk 500’e nasıl girilecek

Ülkede ‘her ile üniversite’ politikasıyla övünen iktidar bu kurumların içini boşalttı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dahi dünyada ilk 500’de Türkiye’den hiçbir üniversite olmamasından şikayet etmesine rağmen bu alanda hiçbir adım da atılmıyor. Orta Vadeli Plan’a göre 127 devlet üniversitesine 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu.





En fazla ödeneğin 1 milyar 486 milyon 500 bin lirayla Ankara Üniversitesi’ne ayrılması planlandı. İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi’nin ardından ikici sırada yer aldı.









Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi. Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 30 milyon 843 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu.





Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 36 milyon 346 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 43 milyon 703 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde sıralandı.





Dünyanın önde gelen üniversitelerinin bütçesi ise 127 üniversiteye verilen ödeneğin toplamına ya çok yakın ya da bu ödeneği geçiyor. Örneğin İngiliz Oxford Üniversitesi’nin bütçesi 6,1 milyar sterlin. Bu da 62 milyar 220 milyon liraya denk geliyor. Stanford Üniversitesi ise 6,8 milyar dolar bütçeye sahip. Bu da 53 milyar 380 milyon TL’ye denk geliyor. Şikago Üniversitesi de 40 milyar 820 milyon TL ile 127 üniversitenin yalnızca 5 milyar TL gerisinde. Ayrıca yine Türkiye’deki gibi devlet tarafından desteklenen Münih Teknik Üniversitesi’nin bütçesi ise tek başına 15 milyar 214 milyon TL.





Türkiye’deki ilk 10 üniversitenin isimleri ve aldıkları ödenek şöyle:





¦ Ankara Üniversitesi: 1 milyar 486 milyon 542 bin TL





¦? İstanbul Üniversitesi: 1 milyar 444 milyon 452 bin TL





¦? Hacettepe Üniversitesi: 1milyar 341 milyon 646 bin TL





¦? Ege Üniversitesi: 1 milyar 177 milyon 845 bin TL





¦? Gazi Üniversitesi: 1 milyar 90 bin 331 bin TL





¦? Dokuz Eylül Üniversitesi: 1 milyar 28 milyon 693 bin TL





¦? Atatürk Üniversitesi: 946 milyon 265 bin TL





¦? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: 910 milyon 864 bin TL





¦? Marmara Üniversitesi: 829 milyon 317 bin TL





¦? Bursa Uludağ Üniversitesi: 805 milyon 593 bin TL





Dünyada önde gelen üniversitelerden bazıları ve bütçelerinin TL cinsinden karşılığı şöyle:





¦? Oxford Üniversitesi: 62 milyar 220 milyon TL





¦? Yale Üniversitesi: 29 milyar 830 milyon TL





¦? Harvard Üniversitesi: 35 milyar 325 milyon TL





¦? Stanford Üniversitesi: 53 milyar 380 milyon TL









¦? Cambridge Üniversitesi: 22 milyar 358 milyon TL





¦? Şikago Üniversitesi: 40 milyar 820 milyon TL





¦? Pensilvanya Üniversitesi: 27 milyar 475 milyon TL





¦? Cornell Üniversitesi: 31 milyar 400 milyon TL dolar





¦? New York Üniversitesi: 27 milyar 420 milyon TL





¦? Münih Teknik Üniversitesi: 15 milyar 214 milyon TL