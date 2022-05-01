Samanyolu Haber /Dünya / Bu haber Apple severleri üzecek /01 Mayıs 2022 14:44

Bu haber Apple severleri üzecek

Pandemi nedeniyle tedarik sorunu yaşamaya devam eden Apple'ın, arz- talep dengesindeki dengelerin bozulması nedeniyle Apple ürünlerine zam yapacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Çin’de Covid-19 vakalarının rekor sayıya ulaşmasıyla birlikte pandemi başından beri en zor zamanlarını yaşıyor. Ülkenin birçok eyaleti bu nedenle tamamen kapanmaya alındı. Eyaletlerdeki büyük teknoloji şirketleri ve fabrikaları da uzaktan çalışmaya ya da kapalı döngü üretimine geçti.

Apple için parça üretimi yapan Foxconn da pandemi nedeniyle üretim sorunu yaşayan şirketlerden biri oldu. Firma, bu yüzden teslimat sorunu yaşanacağını iPhone üretiminin geride kalacağını öngörmüştü. Apple konuyla ilgili açıklama yaptı.

TEDARİK DENGESİNİ SAĞLAMAKTA ZORLANIYOR
Shift Delete'in haberine göre, Apple; yaşanan sorundan kaynaklı 2022 yılının ikinci çeyreğinde iPhone, iPad ve Mac ürünlerinin arz- talep dengesini sağlamakta zorlandı. Firma, hala devam eden pandemi sorunu nedeniyle 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de tedarik sorunu yaşayacağını düşünüyor.

Apple Mali İşler Müdürü Luca Maestri, Çin’de devam eden pandemi sorunun yüzünden müşteri talebini karşılayacak kadar ürün üretemediklerini duyurdu. Şirket, müşterilerine yeterli ürün ulaştıramadığı için Çin’deki tedarikçilerin yeniden başlama tarihine göre 4 ila 8 milyar dolar arası kayıp yaşayacak.

Apple CEO’su Tim Cook, tedarik sorunun tamamen Şangay’da olduğunu fabrikaların açılmaya başladığını bildirdi. Fakat fabrikaların açıldıktan sonra eski üretim seviyelerine dönmelerinin biraz zaman alacağını da bildirdi.

Tedarik sorununda en çok etkilenen Apple ürünleri, iPad’ler ve MacBook Pro’lar oldu. Fakat Tim Cook’a göre ilerideki zamanlarda tüm ürünler tedarik sorunundan etkilenecek. Bunun sonucunda da Apple Haziran ayında gelirin ne durumda değişiklik yaşadığını öğrenecek. Apple ise tedarik sorunu yaşamasından sonra ürünlerine zam geleceği konusunda resmi bir açıklama yapmadı.
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