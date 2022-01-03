Bu nasıl adalet? Babasını savunduğu için 5 yıldır hapiste

İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in Sakarya Barosu’na kayıtlı avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Babasını savunurken 2017 yılında tutuklanan Fatma Saadet Yılmazer 5 yıldır Bakırköy Kadın Cezaevinde tutuklu bulunuyor.





Yılmazer’ın avukatlığını yapan Sümeyra Bulduk, müvekkilinin bulunduğu koğuşun cezaevi yönetimi tarafından sık sık hak ihlallerine maruz bırakıldığını söylüyor.





HAK İHLALİ

En son Mayıs ayında tüm koğuşun koronavirüse yakalandığını söyleyen Bulduk, “Bakırköy Cezaevinde müvekkilim Fatma Saadet Yılmazerin de tutuklu bulunduğu B4 koğuşunun tamamının korona olduğu, yataktan dahi kalkamadıkları, yüksek ateşleri olmasına rağmen test yapılmadığı ve revire dahi çıkarılmadığı söyleniyor. Siz korumak, yaşatmak nedir bilmez misiniz!!!” diyerek isyan etmişti.





Bulduk’un paylaşımının ardından NBA yıldızı Enes Kanter’den de Yılmazer’e destek paylaşımı geldi. Yılmazer’in politik mahkum olduğunu söyleyen Kanter, genç avukatın babasının kızı olduğu için tutuklandığını tüm dünyaya duyurdu.



