"Bu sistem varken ittifak olmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirdi.





Ziyaret sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına da cevap veren Karamollaoğlu, "Buradan ne çıkar? Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Seçim süresi başladığı zaman, seçim sath-ı mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum. İttifaklar bir koalisyon değil. Bundan dolayı erkenden bir konuyu gündeme getirip, uzun uzadıya, hele de spekülatif yorumlar yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim." dedi.





"BU SİSTEMLE CUMHUR İTTİFAKI'NDA YER ALAMAYIZ"





Habertürk TV'de soruları cevaplandıran Karamollaoğlu, "Başkanlık sistemine geçildikten sonra konu bütünüyle değişti. Başkanlık sisteminde tek kişi seçiliyor, etkili olan da o. Meclis'in hemen hemen hiçbir hükmü yok gibi. Meclis'te çoğunluğunuz varsa, seçilen Cumhurbaşkanının aldığı kararları sorgulayabilecek çoğunlukta ise bir dereceye kadar etkisi olabilir. Neticede Cumhurbaşkanının dediği dedik." ifadelerini kullandı.





"Avrupa'da, Amerika'da bizim gibi başkanlık sistemi var mı?" sorusunu yönelten Karamollaoğlu, "Bu sistemle biz Cumhur İttifakı'nda yer alamayız. Bu sistem sorun meydana getiren sistem. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği gündeme geldiğinde 'Oy verin göreceksiniz 1 günde problemler çözülecek' demişti. Türkiye'nin şu anda yönetim sistemi problemleri çözmüyor; büyümesine vesile oluyor. İktidarı hakikaten uyaracak bir gücü yok muhalefetin." dedi.





"YANLIŞ POLİTİKALAR DEĞİŞİRSE İTTİFAK YAPILABİLİR"





"AKP ili ittifak yapılabilir mi?" sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, "Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim." diye konuştu.