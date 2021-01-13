Erdoğan pimi çekti, gitti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde basın danışmanlığı görevini ifa eden Kemal Öztürk, Saadet Partisi'ndeki krizi kaleme aldı.





Öztürk, Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretine dair, “Temel Bey (Karamollaoğlu) tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor, Saadet Partisi kırılma noktasına gidebilir.” yorumunu yaptı.







Öztürk bugün yayımlanan makalesinde Erdoğan’ın 8 Ocak'ta Saadet'e muhtıra verdiğini ima etti.





Makalede. "Siyasi tabloda net olarak görmek istediği siyah ve beyaz ayrımı bu sene içinde iyice belirginleşecek." ifadeleri kullanıldı.





İKİ İSİMDEN BİRİ PARTİDEN UZAKLAŞABİLİR





Makalede şu tespitler yapıldı: "Doğrusu Saadet Partisi çok zor durumda. Parti tabanın yarısı CHP ile yan yana gözükmekten rahatsız. Bu yüzden son seçimlerde epey tepki gösterdiler. Bir diğer yarısı AKP'nin icraatlarından şikâyetçi. Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor."





Makalede, "Sanırım kırılma noktasına doğru gidebilir Saadet. Ya Temel Bey ya Oğuzhan Bey partiden uzaklaşabilir. Tahmin etmek zor. Yakın zamanda göreceğiz sonucu.” denildi.