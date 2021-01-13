Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan pimi çekti, gitti! /13 Ocak 2021 11:40

Erdoğan pimi çekti, gitti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak'ta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Erdoğan, Saadet'in Millet İttifakı'ndan ayrılmasını istiyor.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde basın danışmanlığı görevini ifa eden Kemal Öztürk, Saadet Partisi'ndeki krizi kaleme aldı.

Öztürk, Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretine dair, “Temel Bey (Karamollaoğlu) tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor, Saadet Partisi kırılma noktasına gidebilir.” yorumunu yaptı.

Öztürk bugün yayımlanan makalesinde Erdoğan’ın 8 Ocak'ta Saadet'e muhtıra verdiğini ima etti. 

Makalede. "Siyasi tabloda net olarak görmek istediği siyah ve beyaz ayrımı bu sene içinde iyice belirginleşecek." ifadeleri kullanıldı. 

İKİ İSİMDEN BİRİ PARTİDEN UZAKLAŞABİLİR

Makalede şu tespitler yapıldı: "Doğrusu Saadet Partisi çok zor durumda. Parti tabanın yarısı CHP ile yan yana gözükmekten rahatsız. Bu yüzden son seçimlerde epey tepki gösterdiler. Bir diğer yarısı AKP'nin icraatlarından şikâyetçi. Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor." 

Makalede, "Sanırım kırılma noktasına doğru gidebilir Saadet. Ya Temel Bey ya Oğuzhan Bey partiden uzaklaşabilir. Tahmin etmek zor. Yakın zamanda göreceğiz sonucu.” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan pimi çekti, gitti! Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:06