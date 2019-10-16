Bulgaristan Volkswagen fabrikası için atağa geçti

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.





Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Alman "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını kaydetti.





Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" diye konuştu.





"AB Komisyonu ile görüştük"





Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti.







