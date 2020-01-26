Can kaybı artıyor!

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.





Resmi rakamlara göre şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 1.542 kişi yaralandı. 43 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.





YERİN 6,7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20:55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi.





Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.





DEPREMDE 72 BİNA YIKILDI





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 462 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.





Depremde 72 bina yıkıldı, 514 bina ağır hasar gördü. 409 binanın ise az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.





BİR BİNANIN ENKAZDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR





81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildi. Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki bir enkazdaki çalışmalar devam ediyor.





Enkaz altında 9 kişi olduğu tahmin ediliyor.