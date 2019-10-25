Tek suçu Hakkarili olmak!

Ozan Okur (18), 20 Eylül’de Edirne Otogarı’nda otobüs beklerken kendisinin Hakkarili olduğunu söylemesi üzerine polisler tarafından alıkonulduğunu, biletinin, cep telefonunun ve cebindeki 500 TL’nin gasp edildiğini söyledi.





Maruz kaldığı şiddet sebebiyle çenesi iki yerden kırılıp Okur, ameliyat olan Okur, İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu. Ozan, polisler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.





"SANA BİR KÜRT GETİRDİM"





Yaşadığı olayı anlatan Okur, Edirne Otogarı’nda otobüs saatini beklemeye başladığını, o sırada tanışıp sohbet ettiği diğer yolculara Hakkarili olduğunu söyledikten bir süre sonra sivil bir polisin yanına geldiğini dile getirdi.





Polis, “Bizim diğer arkadaş da Hakkarili. Bilet saatine daha çok var. Soğuk burası gel bir çay iç, sohbet ederiz.” diyerek kendisini polis noktasına götürdüğünü ifade etti.





Okur, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “İçeriye girdiğimiz anda konuştuğum polis, odadaki diğer polise ‘Sana bir Kürt getirdim’ diyerek birden enseme yumruk atıp, küfür etti. Ayaklarının üzerine düştüğüm diğer polis, ‘Ne işin var lan burada!’ diyerek küfürler savurdu. Beni yerden kaldırdı ve çeneme yumruk attı. Bu sırada ağzımdan ve burnumdan kanlar akmaya başladı."





"PARA, TELEFON VE BİLETİ ALDILAR"





Polislerin daha sonra üstünü aramaya başladığını belirten Okur, "Ceplerimi karıştırdılar. Ne var ne yoksa çıkardılar. Cebimdeki 500 TL’ye ve biletime el koydular. Pantolonumu da dizime kadar indirip, arama yaptılar. Telefonumu karıştırdılar. Annemin, yengemin ve ablamın fotoğraflarını görünce ‘Bu güzel kadınmış, bu iş görür mü?’ deyip, alay ettiler." dedi.





Ozan Okur, Edirne'de polis merkezinde maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi Mezopotamya Ajansı'na anlattı.





"Bunun üzerine kaçıp gitmek için kapıya doğru hamle yaptım." diyen Okur, "Bu sırada ‘koşun, yardım edin, beni öldürecekler’ diyerek dışarıdaki taksicilere seslendim. Ancak polislerden biri beni kapüşonumdan tutarak tekrar içeriye aldı. Taksicilerin hareketlendiğini görünce polislerden biri gelmelerini engellemek için çıkıp taksicilerin yanına gitti.” diye konuştu.





"GİT BURADAN, YOKSA KAFANA SIKARIZ"





Polislerin daha sonra kendisine giysileri ile odadaki kanı temizlettiklerini vurgulayan Okur, sesini duyan taksicilerin dışarıdaki diğer polislere söylemesi üzerine içeriye resmi kıyafetli iki polisin daha geldiğini kaydetti.





Okur, resmi polislerin “Ne yapmış bu?” diye sorması üzerine içeridekilerin, “Bu Kürt buraya gelmiş, ne işi varsa buralarda. Burayı da karıştıracaklar bunlar.” dediğini aktardı.





Sonrasında tüm polislerin, “Git buradan. Bir daha buraya gelirsen kafana sıkarız.” diyerek kendisini dışarı attığını dile getiren Okur, uzaklaştıktan bir süre sonra cep telefonu, parası ve otobüs biletini almak için yeniden yanlarına döndüğü polislerin, “Sen hala burada mısın lan Kürt? Git buradan.” diyerek uzaklaştırdığını belirtti.





POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





Bir taksicinin telefonundan ailesini arayıp, para istedikten sonra Adana’ya dönebildiğini anlatan Okur, çenesi kırıldığı için burada ameliyat olduğunu söyledi.





Irkçılık ve her türlü hakarete maruz kalıp, darp edildiğini ifade eden Okur, haklarında suç duyurusunda bulunduğu polislerin yargılanıp, cezalandırılmasını istiyor.