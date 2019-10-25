Erdoğan hayranı hakim gözden düştü, avukatlık bile yapamaz hale geldi

Adana ve Gaziantep’te hâkimlik yaptığı dönemlerde iktidar yanlısı kararlara imza atan ve Erdoğan’a olan hayranlığını sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen hâkim İbrahim Sağır, gözden çıkarılınca avukatlık bile yapamaz hale geldi.





Adana’da yayın yapan kucuksaat.org haber portalı, “Bu bir ‘kendim ettim kendim buldum’ haberidir” başlığı ile verdiği haber-yorumda hâkim İbrahim Sağır’ın Adana Barosu’na avukatlık kaydını bile yaptıramadığını duyurdu.





Gaziantep’te görev yaptığı sırada avukatlara yönelik uygulamaları tepki çeken Sağır, hâkim Hâkimler Savcılar Kurulu’na şikâyet edilmişti.





Sosyal medya hesaplarından da ‘Seni seviyoruz Erdoğan’ mesajlarıyla adını duyuran Hâkim, dönemin Başbakanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etmişti. Sağır, defalarca şikayet edilmişti.





İktidar yanlısı mesaj ve kararlarıyla gündeme gelen Sağır bir süre sonra gözden çıkarıldı. HSK tarafından Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Erzurum’a sürgün edildi. Başkanlıktan alınarak Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Sağır karar üzerine hâkimliği bıraktı.





İşte yandaş bir hâkimin kucuksaat.org‘a yansıyan ibretlik öyküsünün ayrıntıları:





HSK sürpriz bir kararla İbrahim Sağır’ı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yaptı. Bilindiği gibi 1. Ağır Ceza Mahkemesi o dönem F... tutuklamaları itirazlarına ve yeniden değerlendirmelere bakıyordu. Çünkü 1. Ağır Ceza Mahkemesi, F... davalarına bakan 11. Ağır ceza mahkemesinden sonraki ilk mahkeme hükmünde olduğu için,1. Ağır Ceza Mahkemesi her türlü iş ve işlemlerin itirazına bakıyordu. Bu dönemde de kamuoyunda ismi sıkça tartışılan Hâkim İbrahim Sağır yine HSK tarafından sürpriz bir kararla başkanlıktan alınarak Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Tenzili rütbe anlamına gelen bu karar, İbrahim Sağır tarafından hoş karşılanmamıştı ki Sağır hakimlikten ayrılma kararı aldı.





Adana’da bir büro kurup avukatlığa başlamak isteyen Sağır, Adana Barosu’na başvurdu. Ancak Adana Barosu bu başvuruyu kabul etmedi. Adana Barosu’ndan ret alan Sağır Kahramanmaraş Barosu’na başvurdu. Başvurusu onaylanan Sağır’ın bir sonraki hamlesi ise Kahramanmaraş’tan Adana’ya nakil isteği oldu. Türkiye Barolar Birliği’nden nakil onayı alan Sağır Adana’daki avukatlık bürosunda çalışmak için kolları sıvamışken, avukatlardan gelen yoğun tepkiler üzerine Adana Barosu Türkiye Barolar Birliği’nin nakil kararını yargıya taşıdı. Adana Barosu İbrahim Sağır’ın hâkim olarak görev yaptığı dönemde avukatlara, savunma makamına hakarete varan tavırları ve savunmalarını kısıtlaması nedeniyle İbrahim Sağır’ın Adana’da avukatlık yapmasını Adanalı avukatların da istemediği öğrenildi. İbretlik bir durum olan İbrahim Sağır’ın durumu önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edeceğe benziyor.





Hâkim İbrahim Sağır’ın ‘dillere destan’ Erdoğan sevgisi





Adana’da yasadışı dinleme iddialarıyla ilgili olarak 2014 yılında gözaltına alınan 8 polisten 6’sının tutuklanması kararını veren nöbetçi mahkemenin hâkimi İbrahim Sağır’ın Facebook profilinde Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını açıkça dile getirmişti. O dönem gazetelere de konu olan paylaşımlarda Sağır’ın Facebook’ta Erdoğan ile ilgili yazdığı mesajlar dikkat çekmişti.



