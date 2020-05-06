Cezaevlerindeki salgını takip için önemli girişim

Cezaevlerindeki korona salgınını takip amacıyla kurulan cezaevindekorona.com sitesi faaliyete geçti.





"Solidarity with OTHERS" derneği Covid-19 salgının Türkiye cezaevlerindeki durumunu mercek altına almak suretiyle farkındalık oluşturmaya ve doğru bilgilerle gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınarak cezaevlerinde bulunan insanların yaşam haklarının tehlikeye girmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere hazırlanmış web sitesi üzerinden tüm bilgiler paylaşılmaya başlandı.





Proje, vakaların görüldüğü cezaevlerini tespit etmeyi, bu cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personelinden enfekte olanların istatistiğini şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmayı hedefliyor.





Türkiye’deki mevcut iktidarın salgında en büyük risk gruplarından biri olarak gösterilen cezaevlerindeki gerçek durumu saklamaya çalışması, bu projenin en büyük motivasyonlarından birini teşkil ediyor.





Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam ve sağlık hakları ile yakınlarının doğru bilgi alma haklarına duyulan saygının bir gereği olarak bu proje yürütülmeye çalışılacak.





Şu an itibariyle en az 20 farklı cezaevinde covid-19 vakası tespit edildi. 6 tutuklu ve mahkum ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Enfekte olan tutuklu ve hükümlü sayısının da en az 203 olduğu belirlendi. Ayrıca en az 137 cezaevi personelinin de enfekte olduğu düşünülmekte. Şunu da belirtmek gerekir ki bu rakamlar sadece basına yansıyan verilerden elde edilmiş olup, gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.





Dernek bunun yanı sıra haftalık bültenler ile gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Site üzerinden vak'a bildirimi yapılabildiği gibi virüs haritası ve haberlerle birlikte vaka istatistikleri de bulunuyor.