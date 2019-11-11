Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan arasında karşılıklı atışmaya varan ihtilafa müdahale etti.





Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da patlak veren "Kahraman" krizi hakkında anlattıklarına bugün yayımlanan makalesinde yer verdi.





"TWITTER MESAJINA GEREK YOKTU, KİTABIN REKLAMI OLDU!"





Zeyrek'in verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Özkan'ın "Kahramanın yolculuğu" isimli kitabını henüz okuma fırsatı bulamadı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu “Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak.” diyerek ikaz etti.





Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nun tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirterek şunları söylediğini aktardı: “Örgütümüz iyi çalıştı. Fedakarlıkla çalıştı. Önyargıya kapılmaksızın, kendi içlerindeki kırgınlıkları bile bir kenara bırakıp birlikte durdular ve kazandılar. Herkes başarıyı sahiplenmek ister. Bazı aktörler başarıyı sadece kendi pencerelerinden görebilirler. Bunlar olur. Ancak önemli olan başarıyı kalıcı kılmak için çalışmaktır. Yeter ki başarı olsun.”





CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu (sağda) nazik bir dille ikaz etti.





KAFTANCIOĞLU KİTABI "EMEĞE SAYGISIZLIK" DİYE NİTELEDİ





Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan’a sert bir tepki göstermişti.





Kaftancıoğlu, şahsi Twitter hesabında, "Yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

