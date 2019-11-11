Samanyolu Haber /Politika / CHP'de "kahraman" krizi: Gerek yoktu! /11 Kasım 2019 11:34

CHP'de "kahraman" krizi: Gerek yoktu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "kahraman" krizi patlak verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan'ın kaleme aldığı "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabını "rol çalma" diye yorumlamıştı. Tartışmada İmamoğlu, Özkan'dan yana tavır almıştı. Krize CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu el koydu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan arasında karşılıklı atışmaya varan ihtilafa müdahale etti. 

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da patlak veren "Kahraman" krizi hakkında anlattıklarına bugün yayımlanan makalesinde yer verdi. 

"TWITTER MESAJINA GEREK YOKTU, KİTABIN REKLAMI OLDU!"

Zeyrek'in verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Özkan'ın "Kahramanın yolculuğu" isimli kitabını henüz okuma fırsatı bulamadı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu “Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak.” diyerek ikaz etti.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nun tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirterek şunları söylediğini aktardı: “Örgütümüz iyi çalıştı. Fedakarlıkla çalıştı. Önyargıya kapılmaksızın, kendi içlerindeki kırgınlıkları bile bir kenara bırakıp birlikte durdular ve kazandılar. Herkes başarıyı sahiplenmek ister. Bazı aktörler başarıyı sadece kendi pencerelerinden görebilirler. Bunlar olur. Ancak önemli olan başarıyı kalıcı kılmak için çalışmaktır. Yeter ki başarı olsun.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu (sağda) nazik bir dille ikaz etti.

KAFTANCIOĞLU KİTABI "EMEĞE SAYGISIZLIK" DİYE NİTELEDİ

Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan’a sert bir tepki göstermişti. 

Kaftancıoğlu, şahsi Twitter hesabında, "Yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.
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