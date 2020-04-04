Samanyolu Haber /Gündem / Çok acı, çok üzgünüm... /04 Nisan 2020 22:49

Çok acı, çok üzgünüm...

Helin Bölek kendisinin de üyesi olduğu Grup Yorum'a yönelik baskı ve yıldırma operasyonlarına karşı açlık grevinin 288'inci gününde hayatını kaybetti. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Bölek'in çağrısına kulak verilmemesine tepki gösterdi.

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SAMANYOLUHABER-  Baskı ve tehditlerden bunaldığı için kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam ettirme kararı alan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızı Gül, ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu kaydetti Kırmızıgül şahsi Twitter hesabında, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Helin Bölek, konser yasakları ve İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınların sona ermesi, üyelerin arananlar listesinden çıkarılması ve adil yargılanma talepleriyle yaptığı ölüm orucunun 288'inci günüde hayatını kaybetti. 

CENAZE TÖRENİNDE POLİS ŞİDDETİ

Cenazenin kaldırılacağı İdil Kültür Merkezi önünde ve cenazenin defnedileceği Feriköy Mezarlığı'nda toplanan kalabalığa polis sert müdahale etti. 

Ara sokaklara dağılanların üzerine toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli su sıkıldı. Çok sayıda kişi karga tulumba gözaltına alındı.

Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni ve anma programına izin vermeyen polis, İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne giden yolları kapatarak girişleri engelledi.

Polis sadece Helin Bölek'in 1'inci derece yakınlarının mezarlığa girmesine izin verdi.

Polis müdahalesi sonucunda İdil Kültür Merkezi çalışanlarını gözaltına aldığı öğrenilirken, cenaze aracı ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın şoför de gözaltına alındı.

BİBER GAZI KAPSÜLÜ İLE MÜDAHALE

Polis engelinin ardından cenaze, doğrudan Feriköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü. Polis, Ferköy Mezarlığı’nda biber gazı kapsülü atarak kalabalığı yine müdahale etti. 

Mezarlığa girişleri engelleyen polis gelenlerin girmesine izin vermedi. Müdahalenin ardından aile cenazeyi defnetti.

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