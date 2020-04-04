Çok acı, çok üzgünüm...

Helin Bölek, konser yasakları ve İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınların sona ermesi, üyelerin arananlar listesinden çıkarılması ve adil yargılanma talepleriyle yaptığı ölüm orucunun 288'inci günüde hayatını kaybetti.





CENAZE TÖRENİNDE POLİS ŞİDDETİ





Cenazenin kaldırılacağı İdil Kültür Merkezi önünde ve cenazenin defnedileceği Feriköy Mezarlığı'nda toplanan kalabalığa polis sert müdahale etti.





Ara sokaklara dağılanların üzerine toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli su sıkıldı. Çok sayıda kişi karga tulumba gözaltına alındı.





Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni ve anma programına izin vermeyen polis, İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne giden yolları kapatarak girişleri engelledi.





Polis sadece Helin Bölek'in 1'inci derece yakınlarının mezarlığa girmesine izin verdi.





Polis müdahalesi sonucunda İdil Kültür Merkezi çalışanlarını gözaltına aldığı öğrenilirken, cenaze aracı ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın şoför de gözaltına alındı.





BİBER GAZI KAPSÜLÜ İLE MÜDAHALE





Polis engelinin ardından cenaze, doğrudan Feriköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü. Polis, Ferköy Mezarlığı’nda biber gazı kapsülü atarak kalabalığı yine müdahale etti.





Mezarlığa girişleri engelleyen polis gelenlerin girmesine izin vermedi. Müdahalenin ardından aile cenazeyi defnetti.



