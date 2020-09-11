Cübbesini Devlet Bahçeli giydirdi

Avukat Çağrı Can Pak, avukatlık cübbesini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ellerinden giydiği anlara dair fotoğrafları şahsi Twitter hesabında paylaştı.





Pak, “Avukatlık mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan liderimden giydim. Yolunuza canım feda…” ifadelerini kullandı.







Önceki haftalarda da kuruluş başvurusu yapılan Ankara 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.





YANDAŞ BARO İÇİN 2 BİN İMZAYI ŞU ANA KADAR TOPLAYAMADILAR





Ziyaretin akabinde MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabında, "Ankara 2 Nolu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi sayın Av. Aydın Akpınar Bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık." ifadelerini kullamıştı.





Eleştirilere rağmen AKP ve MHP'nin oyları ile önü açılan "yandaş baro" için İstanbul ve Ankara'da ilk müracaat yapıldı. Ancak iki numaralı barolar, kuruluş için gereken 2 bin imzayı henüz toplayamadı.



