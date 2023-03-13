Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah arasında soğuk rüzgarlar esiyor: Büyük çoğunluk ittifaka karşı

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi, eski Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.







T24'te yer alan habere göre AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile yürütülen görüşmelerin geldiği son durum hakkında bilgi veren Aras, "Binali Yıldırım, 10 Mart’ta bizim genel merkeze geldi. Bize bir ittifak teklifinden bulundular. Sıkışmış durumdalar şu an. Cumhur İttifakı gerçekten zor durumda. Bir destek arıyorlar. Onlar da bizleri kendilerine yakın gördüler herhalde. 20 senedir bizi arayıp görmeyenler, kapımızı çalmayanlar şimdi bizi görmeye geldiler. Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz birlikte geldi" ifadesini kullandı.





'SALI GÜNÜ BELLİ OLUR'

Aras, şöyle devam etti:





"Genel başkanımıza böyle böyle teklifte bulundular; ittifak teklifi. Genel başkanımız da dedi ki, 'Biz bir teşkilatız, Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlarımız var; konuşmamız lazım.' Cumartesi günü Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimizi Ankara'ya çağırdılar. Ben de Ankara'daydım. Pazar günü de il başkanlarını çağırdılar. Ankara’da MKYK üyeleriyle 12-13 saatlik bir toplantı oldu. Genel Başkan, bunların tek tek görüşlerini aldı ve not etti. Genel merkezin ittifak ile ilgili kararı muhtemelen salı günü belli olur. Genel merkez ya evet ya da hayır diyecek. Benim kanaatim bu. Çünkü zaten salı günü Başkanlık Divanı var."





'BÜYÜK ÇOĞUNLUK İTTİFAKA KARŞI'

İttifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’ndan karşılanmasını istediği 30 maddelik bir talebi olduğunun altını çizen Aras, şunları kaydetti:





"Şöyle diyoruz, siz bize geldiniz ama bizim Milli Görüş'ün ilkeleri var. Denk bütçesinden, eş başkanlığa kadar. Borçlanma konuları var tabi. Biz bunları bir görüşün dedik Cumhur İttifakı'na. Onlar da bunları görüşecekler. Salı günü de, yani yarın, bizimkiler 'evet' veya 'hayır' diyecek. Büyük çoğunluk ise ittifak olmaması yönünde kanaat bildirdi. Ama kararı genel merkez verecek. Genel merkez bir karar verirse yapacak bir şey yok Siyasi Partiler Kanunu’na göre. Henüz daha 'evet', 'hayır' demedi. Genel Başkan, sadece görüşlerimizi aldı."





'ANKARA'NIN TAPUSUNU VERSELER 'EVET' DEMEM'

Kendisinin de 'Cumhur' ile ittifak yapılmasından yana olmadığını belirten Aras, şunları söyledi:





"Elbette ittifak yapılmasını isteyen arkadaşlarımız da var ama onların sayısı azınlıkta kaldı. Her şeye rağmen Genel Başkan, 'ittifak yapıyoruz 'derse partide biraz da olsa kırılma dökülme olabilir. Ben 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım, il başkanlığı yaptım. Ben 25 sene boyunca, ömrüm boyunca karşı çıktım. Tayyip Bey'le birlikte ben aynı dönemde, aynı partide belediye başkanıydım. Milli Görüş elbisesini çıkarıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Ben karşıyım arkadaş. Ben Erbakan Hoca’nın çizgisindeyim. Erbakan Hoca ne diyordu, 'Ben AK Parti’nin günahına ortak olamam.'





Irak savaşı zamanında havaalanlarını açtı, limanları açtı. Iraklı Müslüman kadınlara Amerikan askerleri tecavüz etti. Yani 'biz bunun günahına ortak olamayız' dedik. Benim kanaatim belli; o bakımdan bana Ankara’nın tapusunu da verseniz ben evet diyemem yanı, kusura bakmasınlar. Yarın öbür gün Allah’a hesap vereceğiz."





'SONLARI ANAVATAN GİBİ OLACAK'

İktidar partisinin milletvekili seçimleri için Yeniden Refah Partisi’ne kendi listelerinden girebileceğini de söylediğini belirten Aras, "Biliyorsunuz iki sandık konuyor; biri cumhurbaşkanlığı, biri de milletvekilliği için. Bizim kendi yapımızla girebilirsiniz dedi AK Parti. Bu arada bizim 30 maddemizi kabul edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Bizim karşı olduğumuz şeylerden birisi de İstanbul Sözleşmesi. Bu maddelerin içinde İstanbul Sözleşmesi de var. Amerikan üslerinin kalması lazım, efendim Kürecik’in kalkması lazım. Bizim ağır şartlarımız var. Kabul ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Biz, 'Milli Görüş’ün ilkelerinden taviz veremeyiz' dedik. Genel kanaat de bu. Tayyip Erdoğan başkan seçilirse, partisi zaten eski Anavatan gibi olacak. AK Parti seçmeni, bizim partimize gelecek" diye konuştu.





Diğer yandan Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ne 'sadece nezaket ziyareti' yaptıklarını söyledi. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı kanun ile ilgili de "Bu konuları hiç konuşmadık" yorumunda bulundu.