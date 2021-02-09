"Cumhurbaşkanına suikast girişimi" iddiası

Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.







Sputnik'in haberine göre Pusic, "Örgütün kaldığı mekâna girdiğimizde, kayıp kişileri, parçalara ayrılmış olarak bulduk. Tarihin en büyük suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bunlar gerçek bir canavar ve etkisiz hale getirilmeleri çalışmamızın büyük bir başarı olduğuna inanıyoruz." dedi.





Önceki gün de Karayip Denizi'nde yer alan Haiti'de devlet başkanına suikast hazırlığında olduğu iddia edilen 20 üst düzey isim gözaltına alınmıştı.





Ancak muhalefet, iktidarın muhalefeti parçalamak için böyle bir yola başvurduğunu iddia etmişti.