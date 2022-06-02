Daire fiyatına özel ada almak ister misiniz?

Kanada’daki Big Tancook Adası (56 bin 898 euro)





Kanada’nın Nova Scotia bölgesindeki Big Tancook Adası’nda yaklaşık 57 bin euro karşılığı alacağınız toprak parçasıyla burada otel, kamping, ev veya villa inşa edebilirsiniz. Batıdan doğuya 4 kilometre, güneyden kuzeye 1,6 kilometre uzunluğundaki bu adada kışın 150, yazın 200 kişi yaşıyor.









ABD’deki Danhattan Adası (263 bin 281 euro)





ABD’deki Majestic Adası (274 bin 982 euro)





ABD’nin Wisconsin bölgesindeki Beaver baraj gölündeki küçük adacıklar arasında yer alan Majestic, doğal güzellikleriyle herkesi hayran bırakan bir yer. İskana geçen yıl açılan burada 274 bin euro verip istediğiniz evi inşa edebilirsiniz. Bu fiyata yakın 284 bin euro karşılığında ise İspanya’nın deniz kıyısındaki Marbella kentinde 131 metrekare genişliğinde bir apartman dairesi almak mümkün,









Nicaragua’daki Bocal Adası (292 bin 535 euro)





Panama’daki Isla Carabana Sol Adası (336 bin 782 euro)





Bu adada, bir yelkenli tekne yanaşması için küçük iskele, sürat teknesi garajı olan hemen taşınılmaya hazır iki müstakil daire için ödenmesi gereken fiyat 336 bin 782 euro. Fransa sahilindeki Nice kentinde sadece bir yatak odalı daireye 338 bin euro ödenmesi gerekiyor.









Nicaragua’daki Iguana Adası (396 bin 951 euro)





Özel adalarla ilgili İngilizce yayınlar yapan dergi “Private Island Magazine”de yer alan bilgilere dayanarak Avrupa’da belki bir mütevazi bir apartman dairesi için ödenecek miktar karşılığında dünyanın dört bir yanında satın alınacak özel adaların fiyatlarını Euronews Travel ekibi olarak karşılaştırmalı sizler için derledik.58 bin euro karşılığında Bulgaristan’da deniz gören sadece 1 yatak odalı 63 metrekare genişliğinde bir apartman dairesi alınabildiği göz önüne alındığında, Kanada’da yapılacak yatırımın cazibesi ortaya çıkıyor.ABD’nin Connecticut eyaletindeki Danhattan Adası’nda ağaçtan yapılan ve en az 8 kişinin konaklayabileceği villayı ve üstündeki küçük adayı 263 bin 281 euro karşılığında almak mümkün.Portekiz’e bağlı bir özerk bölge olan Madiera’nın Funchal kasabasında bir yatak odalı küçük bir ev için de 265 bin euro ödenmesi gerektiği düşünüldüğünde bu ada da oldukça cazip bir yatırım olarak görülüyor.Bu adada geçen yıl satılan iki yatak odalı, bir müştemilatı ve havuzlu villa önünde uzanan kumsalı ile eşsiz bir güzellikte. Yine İspanya’nın sahil kenti Mallorca yakınındaki Palma Nova’da 51 metrekare genişliğindeki bir apartman dairesi için de 295 bin euro ödemek gerektiği düşünüldüğünde bu adadaki yatırımın cazibesi ortaya çıkıyor.İki hektar genişliğindeki adada orman içindeki üç odalı villa eşsiz güzellikte. Muz ağaçları boyunca kum plaj ziyaretçileri adeta büyülüyor. Bu fiyata Fransa’nın güney sahili Colliour’da sadece bir apartman dairesi alınabiliyor.