Samanyolu Haber /Gündem / Dalga dalga yayılıyor... /15 Aralık 2019 20:39

Dalga dalga yayılıyor...

İzmir Alsancak'ta bir araya gelen yüzlerce kadın, "Las Tesis" diye bilinen danslı eylemle kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. Kadınlar, "Tecavüzcü sendin, tecavüzcü sensin. Polis, hâkimler, devlet başkanı, baskıcı devlet bir erkek tecavüzcüdür." sloganları attı.

Dalga dalga yayılıyor...

Şili'de kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yasaklama teşebbüslerine rağmen dalga dalga yayılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kadın milletvekillerinin akabinde bugün de İzmir'de kadınlar Las Tesis'e ses verdi. 

KADIN CİNAYETLERİNİ PROTESTO ETTİLER

Alsancak'ta bir araya gelen yaklaşık yüzlerce kadın, Las Tesis dansıyla kadına yönelik şiddeti protesto etti. 

Kadınlar, "Tecavüzcü sendin, tecavüzcü sensin. Polis, hâkimler, devlet başkanı, baskıcı devlet bir erkek tecavüzcüdür." sloganları attı.

Yüzlerce kadın, kadın cinayetlerini protesto etmek için İzmir Alsancak'ta toplandı.

Kadın Meclisi Üyesi Hilal Susuz, eylemin akalinde, "Şili'de başlayan Las Tesis hareketi tüm dünyaya yayıldı. Biz de İzmir'den bu mücadeleye ortak olduk. Buradan şiddet gören, tecavüze uğrayan kadınlara selam göndermek istedik, yalnız değilsiniz demek istedik." ifadelerini kullandı.

TEK ADAM REJİMİNDE EYLEM DE YASAK!

Şili'de ve diğer ülkelerde Las Tesis eylemine katılan kadınlar gözaltına alınmazken, kadınlar polis şiddetine de maruz kalmadı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ise yasakçı bir tavır sergilemeye devam ediyor. Şu ana kadar farklı şehirlerde eylemlerde onlarca kadın ters kelepçe takılarak gözaltına alındı, polis kadınlara biber gazı sıktı. 
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Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

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