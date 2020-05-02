Darbe tartışmasında tehlikeli sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Öztrak, "darbe" tartışmalarına dair, eleştirilerin "darbe istiyorlar" şeklinde yorumlanmasını iktidarın çaresizliğini ele verdiğini söyledi.





Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat Hafta Sonu programına katılan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçime gitmek istemeyeceğini belirterek, “Anketlere baktığınızda bu saatten sonra tek adamın yeniden seçilme umudu, bu rejimin devam etme umudu sandıktan çıkmaz.” dedi.





BİR DE YOK 45 METREKAREYMİŞ!





Türkiye’deki en büyük açığın “Cumhurbaşkanı açığı” olduğunu belirten Öztrak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı koltuğunda AKP Genel Başkanı oturuyor ve millettin bu kadar sıkıntısı varken siyaset yapıyor. Daha geçen gün ulusa sesleniş konuşmasını izlediniz. Milletin derdi başından aşmış, fakat Sarayın kibirli kişisi çıkmış yarım saat iletişim danışmanının (Fahrettin Altun) evini anlatıyor. Bir de yok 45 metrekareymiş, yok kiraladığı arsa mezbelelikmiş millete acındırmaya çalışıyor.”





"5 MASKEYİ DAĞITAMAYAN SARAY HÜKÛMETİ"





Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “5 koyun verin, kaybeder gelir.” sözüne işaret eden Öztrak, Koronavirüs salgınında dağıtım şekli sürekli değişen maskelere dikkati çekti: “Bu kadar para toplandığı halde vatandaşa 5 maske bile dağıtılamıyor. 5 maskeyi bile dağıtamayan bir Saray hükûmetiyle karşı karşıyayız.”





AKP iktidarının Türkiye’yi Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısına sürüklediğini ifade eden Öztrak, “Doları 7 TL’nin altında tutabilmek için ihtiyaç duyulan tedbirleri almak yerine ülkenin dövizlerini sattılar. Şimdi dövizler bitti." dedi.





"Para basacaksanız, bastığınız paranın arkasında neyle duracaksınız? Nasıl koruyacaksınız?" sorusunu yönelten Öztrak, "Ya elinizde rezerviniz olacak ya da bunun arkasına ciddi bir hikâye ve tedbirleri koyacaksınız." diye konuştu.





"BUNLAR TEHLİKELİ SÖZLERDİR"





AKP'nin darbe tartışmasını bilerek çıkarttığını iddia eden Öztrak, "Sandık geldiğinde milletin Saraya gereken dersi vereceğini söyledik, buna karşı “Darbe mi istiyorsunuz?” diyerek tepki verdiler. Bunlar tehlikeli sözlerdir. Özellikle sayın Mehmet Özhaseki’nin 'Şapka alınıp gidilmez' sözleri başka bir şeyleri de çağrıştırıyor. Milletin iradesi gidin dediğinde gitmeme niyetini ortaya koyuyor." dedi.





"BU BORÇLARIN HEPSİ NASIL ÖDENECEK?"







Öztrak yardım paketinin içinin boş olduğunu vurgulayarak, "Önce 100 milyar TL, sonra 200 milyar TL denen bir paket açıkladılar. Bu pakette ne var? Bu paketin 150 milyar TL’si borç." diyen Öztrak, "Esnafa destek dedikleri kredi, bir de kredi kartı dağıtıyorlar, o da borç. Bunlar hep ödenecek. Bunu nasıl ödeyecek? Vatandaşın işi gücü durmuş. 250 bin işletme faaliyet gösteremiyor. Berberler, kahvehaneler, lokantalar, her yer durmuş vaziyette." tespitinde bulundu.