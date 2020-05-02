Umutlar temmuza kaldı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) anketine katılanların çoğunluğu Koronavirüs salgınının etkilerinin temmuzdan önce bitmeyeceğini belirtti. 100 kişiden 76’sı 2020 yılında satış hasılatında yüzde 20’den fazla kayıp beklediğini söyledi.





Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 83'ü kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ancak şu ana kadar müracaat edenlerin yüzde 49’u ödenek alabildi. Şirketlerin yüzde 51’ine henüz bir yardımda bulunulmadı.





29 Nisan'da sonuçlanan ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 65’i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşanacağını belirtirken, kriz 3 ay ya da daha uzun süre devam edecek.





SANAYİCİLERİN TALEPLERİ NELER?





*Kanundaki "mücbir sebep" tanımının otomotiv tedarik sanayiinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilsin.





*Kamu-özel ayrımı gözetilmeksizin bankalardan kullanılan kredilerin nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına denk gelen ödemeleri faizsiz en az altı ay ötelensin.





*Kredi Garanti Fonu (KGF) Desteği ve Türk Eximbank kredilerindeki ek sınırlayıcı şartlar kaldırılsın.





*“Kısa Çalışma Ödeneği” şartları asgari ücret brüt tutarının 3 katı olarak uygulansın.





"SALGIN HAZİRANDA BİTER" DİYENLERİN ORANI AZALDI





Nisan başında yapılan ikinci ankette, pandeminin etkilerinin Haziran ve öncesinde biteceğine yönelik görüş yüzde 73’lük bir kesimi kapsarken; daha iyimser olan bu kesim üçüncü ankette yüzde 40’a geriledi.





Katılımcıların yüzde 76’sı salgın sebebiyle bu yıl yüzde 20’den fazla satış hasılatı (ciro) kaybı öngörmekte iken, kaybın yüzde 40’ı aşacağını düşünenler ise yüzde 10’luk bir grubu oluşturdu.





Ankete göre, üyelerin yüzde 65’i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu krizin üç ay ya da daha uzun süreceğini öngörenlerin oranı yüzde 70’i buldu.





100 FİRMADAN 83'Ü DESTEK İÇİN SIRAYA GİRDİ





İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü, ikinci ankette ise yüzde 75’i Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için müracaat ederken, bu oran yapılan son ankette yüzde 83’e yükseldi.





Ankette, TAYSAD üyelerinin yüzde 70’den büyük bir oranda kısmi çalışmaya devam ettiği, 4-8 Mayıs haftası itibarıyla sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısının yüzde 23’lere ulaştığı ve üretimde komple duruş yaşayanların ise yüzde 4 seviyesine gerilediği görüldü.





Ankette ayrıca, 11-17 Mayıs haftasında, üretimde komple duruşun yüzde 3’e, kısmi çalışma sistemine geçişin ise yüzde 66’ya gerilediği belirlendi.





ÜRETİM KADEMELİ OLARAK ARTACAK





6-12 Nisan’da yüzde 39 olan haftalık üretim temposunun, 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak artacağı ve Mayıs ayının sonunda yüzde 60’lara yükseleceği aktarıldı.





Katılımcıların yüzde 22’si bankaların kredi yapılandırmalarında, yüzde 34’ü de araç üreticilerinden ve küresel otomotiv tedarikçilerinden alacaklarının tahsilatının aksamaya başladığını açıkladı.