Darphane'den flaş adım: 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para için mi?

Dolaşımdaki paraların yüzde 42’sini oluşturan 200 TL çıktığı günden bugüne büyük değer kaybetti. Tedavüldeki paralar içinde en büyük değere sahip olan ve 2009 yılında kullanıma giren 200 TL'lik banknotun o dönemdeki dolar karşılığı 130 dolar seviyesindeydi. Bugün ise 200 TL ile 13,6 dolar alınabiliyor. Tedavüldeki 5, 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotların alım gücünün enflasyon etkisi ile azalmasıyla yeni 200 TL’lik banknotlar piyasaya sürülüyor. 200 TL talebi artarken yeni 500 TL’lik banknotların basılacağı iddia edilmişti.







Cumhuriyet'in haberine göre 500 TL’lik yeni banknotların basılacağı ve 5 TL’lik banknotların madeni para olacağı iddiasını güçlendiren bir gelişme ortaya çıktı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü’nün son adımları ise bu iddiaları güçlendirdi.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünyanın en büyük banknot üreticilerinden olan Alman şirketinden 2 adet ‘termal yazıcı dahil efektif işletimli banknot işleme sistemi’ aldığı ortaya çıktı.





BOZUK PARA TAŞIMAK İÇİN İHALE DE İHALEYE ÇIKILDI

500 TL'lik banknot basılacağı bilgisinin dışında ayrıca tedavüldeki en küçük banknot olan 5 TL'lerin de madeni olacağı iddia edilmişti.





Darphane ayrıca yeni basılan bozuk paraların ambalajlaması için de ‘polietilen naylon rulo film’ alım ihalesini 12 Nisan 2022’de yaptı. Ancak ihaleye teklif veren şirket olmayınca iptal edildi. Ambalaj sanayinde yer alan şirketlerden aldığımız bilgiye göre ‘polietilen naylon rulo film’ üretimden yeni çıkmış madeni paraların paketlenerek bankalara sevk edilmesinde kullanılıyor.



