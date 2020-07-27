Davutoğlu: İkinci yılda kutlama yapamadılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Ankara’daki genel merkezinin açılış töreninde konuştu. Törene eşi Sare Davutoğlu ile birlikte gelen Ahmet Davutoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu “Eski Türkiye’ye aşık oldular” dedi. Davutoğlu ayrıca yeni sistemle hükümetin küçük ortaklarına mecbur kaldığını da sözlerine ekledi.





“Biz Ayasfoya’yız, Ayasofya biziz. Siz bizi listelere yazsanız ne olur yazmasanız ne olur”





Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





305 ilçedeki ilçe başkanlarımız ve 1000’in üzerindeki mahalle başkanlarımız Çınar’ın ümit ve ferahlık veren esintisini toplumumuzun kılcal damarlarına yaydılar, yayıyorlar





Ümidimiz bu Çınar’ın ülkeye kol kanat germesi. Baskılara aldırmadan, kim ne der diye düşünmeden, bir Kuvayı Milliye ruhuyla hareket eden il başkanlarımız 66 ilde bu çınarın bereketini Anadolu’nun her köşesine yaydılar.





DAVUTOĞLU: KİBİR VE EGO BU KAPIDAN GİREMEYECEK





Kibir ve ego bu kapıdan giremeyecek. Bu kapıdan sadece tevazu, sadece mahfiyet, sadece nezaket, sadece samimiyet girecek.





Daha düne kadar savundukları ne varsa, konuştukları ne varsa, gururla arkasında durdukları ne varsa hepsini inkar etmelerini isteyen bir iktidarla muhatap oluyor o geniş kitleler. İktidar sahipleri bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyor.





“YOLSUZLUK OLDUĞUNDA MİLLETİN GÖZLERİNİ KAPATMALARINI İSTİYORLAR”





Milletin de kendileri gibi vicdanlarını, değerlerini unuttuğunu zannediyorlar. Haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk olduğunda gözlerini kapatmalarını, yüzlerini çevirmelerini, vicdanlarını bastırmalarını istiyorlar. Biz onlara ayna tutuyoruz. Onun için öfkeliler.





Dün 3Y ile mücadele edenler, bugün 3Y’den bahsedenlerle mücadele eder hale geldiler. İstiyorlar ki; biz yolsuzluklardan, yasaklardan, yoksulluktan bahsetmeyelim.





Türkiye’yi uçuracak dedikleri sistemin 2. yılında kutlama yapamadılar. Getirdikleri ittifak düzeni siyasetin doğasını bozdu. Siyasette temsil bitti. Vesayet bitecek dediniz. 6 ayda bir darbe söylentileri çıkmaya başladı.





“KÜÇÜK ORTAK OLMADAN ADIM ATAMAZ HALE GELDİNİZ”





Güçlü başkanlık sistemi dediniz. Küçük ortağınız olmadan adım atamaz hale geldiniz. İstikrarlı Türkiye dediniz, İstiklal Savaşı’nda bile telaffuz edilmediği kadar bekadan bahsedilir oldu.