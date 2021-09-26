Davutoğlu’ndan ses yok

Tutuklanan ve 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı, telefonunda bulunan ve “Rusya’ya ait istihbarat belgesi” olduğu belirtilen dosyaya ilişkin savunma yaptı.





RAPOR 15 TEMMUZ ÖNCESİNDE HAZIRLANDI

Independent’te yayınlanan ve FSB Müdür Yardımcısı General Sirotkin Gennadyeviç tarafından Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması için hazırlandığı ve Rusya Federasyonu İstihbarat Teşkilatı (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov’a sunulduğu belirtilen rapor Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına girdi. Altaylı, Türkiye’nin 24 Kasım 2015’te hava sahasını ihlal eden Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’ne ait SU-24 savaş uçağını düşürdükten sonra hazırlandığı belirtilen raporu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şüpheli şekilde öldürülen Erol Olçok’a verdiğini ve onun aracılığıyla üst düzey devlet görevlilerine ulaştırılmasını sağladığını anlattı.





TÜRKİYE’NİN NASIL İSTİKRARSIZLAŞTIRILACAĞI RAPORDA

Altaylı savunmasında, Rusya’nın, Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmasına karşı atacağı adımların yer aldığı raporu, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na ulaştırması için Çankaya Köşkü’nde bir araya geldiği Başbakan Başdanışmanı Feridun Bilgin’e teslim ettiği bilgisini de verdi. Altaylı, bu belgeyi devlet görevlilerine teslim ettiği için kendisinin suçlanamayacağını, böyle bir yargılamanın ancak Rusya Federasyonu savcıları tarafından yapılabileceğini belirtti.





DAVUTOĞLU’DAN RAPORLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Independent Türkçe’ye konuşan Feridun Bilgin, Altaylı’yla bir araya geldiklerini ve FSB’nin üst düzey yöneticileri tarafından hazırlandığı ileri sürülen raporu aldığını ifade etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilgin, “Raporu başbakana teslim ettim. İlgili kurumlar gereğini yapmıştır” ifadesini kullandı.





TSK VE MİT’TE RUSYA ADINA ÇALIŞANLAR İDDİASI

Milli İstihbarat Teşkilatı içindeki Rusya Federasyonu ajanlarından bahsedilen raporda şu ifadeler kullanılıyor: “İstihbaratın üst düzey yönetimindeki sızdırılmış ajanlarımız, önümüzdeki yakın zamanda, devletin ve devletin başındakileri yanlış bilgiler ve yanlış istihbaratla beslesinler. Genelkurmay Başkanlığı’ndaki bizimle irtibatta olan kişi de aynı yönde çalışmalarına devam etsinler.”





“ANİ BİR DARBE İLE YÖNETİMİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASINA GİDİYOR”

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden önce hazırlanan bu raporda, “TC Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve devletin yönetiminde görevli bazı önemli şahısların mükemmelce ve akıllıca hazırlanan bir planın kurbanları oldukları ortaya çıkıyor. Amaç ise yakın zamanda devletin içinde bir ani darbe ve şimdiki yönetimin devre dışı bırakılmasına doğru gidiyor. Böyle bir darbenin yapılmasında eski Gladio, CIA ve NSA’nın taktikleri kendisini belli ediyor” ifadelere yer veriliyor.





ERDOĞAN’IN DİKTATÖRLÜK GÜCÜNÜ ÇOĞALTMAK RAPORUN HEDEFLERİNDEN

Dava dosyasında yer alan raporda, atılacak adımlardan biri ise şöyle tarifleniyor: “TC’nin Cumhurbaşkanı’nı, ‘Her şeyi gücümle kontrol edebilirim’ yönünde ittirmek ve diktatörlük gücünü çoğaltmak.”





RUSYA’DA EĞİTİLEN 350 KİŞİLİK KÜRT GRUP

Raporda, Rusya’nın Primorskiy Kray bölgesinde özel kamplarda eğitim gören 350 kişilik bir Kürt grubundan söz ediliyor ve bu grupların Dağıstan-Azerbaycan üzerinden İstanbul’a sevk edilmesi planlanıyor. Bu gruplara, Rus Sberbank tarafından yönetilen Denizbank üzerinden mali destek verileceği ifade ediliyor.