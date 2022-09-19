Demirtaş Erdoğan'ın diplomasını yazdı: Diplomanın sahte olduğu ortaya çıkarsa devlette neler olur?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Gazete Duvar'a "Cumhurbaşkanı'nın Diploması" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Demirtaş yazısında, sahte bir üniversite diplomasıyla ülkeyi neredeyse 10 yıl tek başına yönettiği iddia edilen birinin seçilme yeterliliğinin olmadığı ortaya çıkarsa neler olabileceğine değinirken, "Gerçeği, seçimden sonra öğreneceğiz. Modern devletler tarihinin en büyük skandalıyla karşı karşıya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın yazısı şöyle:



"Basit bir magazin konusundan değil, çok ciddi bir şeyden söz ediyoruz. İddialar yabana atılır gibi değil.



Aslında bir kişinin üniversite okuyup okumamış olması pek de önemli değildir. Üniversite okumadığı halde kendisini geliştirmiş, yetkinleşmiş pek çok kişi tanıyorum. Burada sözünü ettiğim durum, bir ülkenin en önemli yönetim kademesine gelebilmek için gereken çok önemli bir şartın sağlanıp sağlanmadığıdır.

