DenizBank 'Fatih Terim Fonu'na katılanları suçladı

Banka neler yaptı?





Açıklamada, bankanın bu süreçte durumdan nasıl haberdar olduğu ve neler yaptığı ayrıntılarıyla anlatıldı. DenizBank'ın olaydan Seçil Erzan'ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığının 7 Nisan 2023 tarihinde, müşteri de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olunduğu kaydedildi. Durumun 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 16:30 sularında Genel Müdür Hakan Ateş'e aktarıldığı ifade edilen açıklamada, telefonla aranan Erzan'a ulaşılamadığı, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğu, dosyada gizlilik talep edildiği ve Erzan hakkında yurt dışına çıkma yasağı talep edildiği anlatıldı.





Fatih Terim ayrıntısı





Banka yöneticileri 8 Nisan'da Çorlu'da

Daha sonra kurulan telefon irtibatının ardından Erzan'ın bölge müdürüne Çorlu'daki konumunu attığı ifade edildi. 8 Nisan Cumartesi öğleden sonra Çorlu'daki eve giden bölge müdürünün içeri girdiği ifade edilen açıklamada, Seçil Erzan'ın "kendisinin, alacaklı olan kişilerce devamlı tehdit edildiğini, kötü bir ruh durumu içerisinde olduğunu, intihar etmek istediğini, devamlı olarak arandığı için telefonlarını kapalı tuttuğunu" ifade ettiği savunuldu. Erzan'ın bankaya gelip Teftiş Kurulu'na da açıklamalarda bulunmak istediğini söylediği aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Saadet zinciri yok"

DenizBank'ta saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmadığından doğal olarak herhangi bir delilin karartılmasının da söz konusu olmadığı savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargı zimmet derse paralar ödenecek"





Saadet zincirine para yatıranlar da sorumlu mu?



