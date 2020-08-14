Samanyolu Haber /Gündem / 'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?' /14 Ağustos 2020 14:44

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

Yeniden ortaya çıkan ve son zamanlarda gaflarıyla gündeme gelen Cüneyt Özdemir, "eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" sorusuna "Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor" yanıtını verdi.

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

Özdemir, Habertürk kanalında soruları cevapladı. Medyanın geleceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı programda sunucu, Özdemir'e "Eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" sorusunu yöneltti.

Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Yandaşlık neyin yandaşlığı? CHP yandaşlığı yok mu? İYİ Parti yandaşlığı yok mu? Affedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlıksa.. Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş. Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor. Yandaşlık bence şöyle; aklını emanet ediyor musun? O zaman yandaş olursun. Bu hayatı birisi şöyle düşünür mü diye yaşamıyorum."

?Daha sonra YouTube kanalından yaptığı canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere değinen Cüneyt Özdemir, "Sürç-i lisan ettiysem affola, görünen o ki etmişim. Diğer partiler arasında ben HDP'yi ben en demokratik iç politikaları olan, eş başkanlar seçen, kadınlara değer veren ve kadın kotasını yüksek tutan, parti içi demokrasinin en çok işlediği partilerden biri olarak görüyorum. Siyasi görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Ama şu andaki işleyişine baktığınızda durum böyle. Affedersiniz 'HDP'de bile körü körüne yandaşlar var' diyorum. Birilerini kırdıysam da buradan yine özür dilerim. Kardeşim ya, insanın kendisini anlatması ne kadar zormuş" dedi.
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