Dipte sınır yok: 2 okul müdüründen liseli kıza iğrenç tuzak

Konya’da lise son sınıf öğrencisi G.A. (17), iddiaya göre derslerinde başarılı olduğu için okulu müdürü H.A. tarafından ‘Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız’ vaadiyle evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırıldı. G.A., Mandal’ın, kendisini kandırarak, Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyip, evine götürdüğünü ve şiddet uygulayıp, tehditle tecavüz ettiğini öne sürdü. Günlerce cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilen G.A.’nın şikayeti üzerine elektrik ustası olduğu ortaya çıkan Ahmet Mandal tutuklandı. Okul müdürü H.A ve odasında imam nikahı kıyılan diğer okul müdürü A.S.K. açığa alındı.





Kentte bir lisede eğitim gören G.A., kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için ‘MİT’e memur olarak’ alınacağı vaadiyle kandırılıp, hayatı karartıldı. Başından geçenleri anlatan G.A., her şeyin okul müdürü H.A.’nın vaatleriyle başladığını öne sürdü.





G.A. şunları söyledi: Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için ‘Seni MİT’e memur olarak alalım’ dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar.





‘Seni MİTe uygun gördük’ dediler. Ben de ‘tamam’ dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT’te çalıştığını söyledi.





Sonraki günlerde bana ‘Seni MİT’e aldık’ dediler. Sonra ‘Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde dediler.









Ahmet Mandal





“SEVGİLİ ROLÜ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Birkaç gün sonra da Ahmet Mandal’ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini iddia eden G.A., ”Ahmet Mandal, ‘MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et’ dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek ‘Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa, sen de kabul etmek zorundasın’ dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim diye konuştu.









Lise müdürü H.A.





“DİNİ NİKAHI REDDETTİM, AİLEMLE TEHDİT ETTİLER”

Kendisini tehdit ederek dini nikaha zorladıkların anlatan G.A., Ahmet Mandal, bana dini nikah kıymaktan bahsetti, ben reddettim. ‘Seni de istemiyorum işini de istemiyorum’ dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. ‘İmam nikahı bir kadının hakkı, nikahı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikahını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana ‘mehir’ diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.









Lise müdürü A.S.K.





‘NİKAHIN GEREĞİ DİYEREK’ TECAVÜZ ETTİ

G.A., Ahmet Mandal’ın, Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyip, kendisini kandırarak evine götürdüğünü ve şiddet uygulayıp, tehditle tecavüz ettiğini öne sürdü. G.A., ”Evine gittiğimizde Merve nerede diye sordum? ‘Ne Mervesi, imam nikahı kıyıldı. Bunun gereği bizim birlikte olmamız lazım’ dedi. ‘İmam nikahını bozalım bitsin’ dedim. Bana şiddet uygulayarak, ailemin canıyla tehdit etti ve zorla bana tecavüz etti. Ertesi gün ağlayıp, evime gitmek isterken, okul müdürüm geldi. O da bana, ‘İmam nikahı gereği bunu yapmanız gerekiyordu. Siz artık evlisiniz, çok normal bir şey, günah da yazılmıyor’ dedi. Sonra Ahmet Mandal bana ‘Babana söylerim, sen kendi isteğinle gelmişsin gibi anlatırım’ demeye başladı. Tehditler arttı, her çağırdığında gitmek zorunda kaldım. Bana evimde dinleme cihazı olduğunu söyledi diye konuştu.





“EĞİTİME GÖTÜRME BAHANESİYLE HER GÜN TECAVÜZE UĞRADIM”

G.A., okul müdürü H.A.’nın ‘Seni kurumun başındaki kişiyle tanıştıracağız’ deyip bir albayla tanıştırmasıyla, istihbarat mensubu olacağına daha çok inandığını belirtti. G.A., bu sırada diğer okul müdürü A.S.K.’nin istediği üzerine okula babası G.A.’yı çağırdığını ve A.K.S.’nin, babasına ‘Artık MİT’te. Ders alacak, eğitim alacak’ dediğini söyledi. Bu sürecin ardından Ahmet Mandal’ın eğitime götürme bahanesiyle evine götürüp, istismarı sürdürdüğünü söyleyen G.A., ”Evimden alarak evine götürüp, her gün tecavüz etti. Silahını da gösteriyordu. Büyük bir silahı vardı, arabasının arkasında duruyordu. Bir gün dayanamadığımı eve gitmek istediğimi söylediğimde, korumam, diye tanıttığı Ali isimli kişiyi aradı, ‘Arabanın arkasındakileri temizlet, evine gideceğiz ailesini tarayacağız’ diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli aileme yönelik tehditlerde bulunuyordu” dedi.





“GECE AİLEM BAŞIMDA BEKLİYOR”

Korkudan okuluna gidemediğini belirten G.A., ”Ben şimdi evden çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Üniversite sınavına çalışamıyorum. Korkuyorum, ağlıyorum. Gece ailem başımda bekliyor. Adaletin yerini bulmasını, bunların en ağır cezayı almasını istiyorum dedi.





OKUL MÜDÜRÜ, ‘BAŞINIZA TALİH KUŞU KONDU’ DEDİ”

Liseli öğrenci G.A.’nın babası G.A. da kızının MİT’e memur olarak başlayacağını okul müdürleri söylediği için inandığını belirtti. Baba G.A., ”Kızım bana okul müdürünün kendisini MİTe alacağını söyledi. ‘Hakkımızda hayırlısı, vatana, millete verilecek bir hizmet varsa verelim’ dedim. Bir gün iki okulun müdürü kızımı gelip evden aldılar. Bir albay ile yemeğe gideceklerini söylediler. Ben de bu memurlara güvenip kızımı gönderdim. Daha sonra kızım, diğer okulun müdürü A.S.K.’nin benimle tanışmak istediğini söyledi. Kadının yanına gittiğimde bana ‘Başınıza talih kuşu kondu. Sizin çocuğunuzu MİT istiyor ne diyorsunuz?’ dedi. Ben de ‘Vatana millete bir evlat vereceksek, benim canım da feda olsun’ dedim” diye





konuştu.







