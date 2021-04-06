Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin ile ilgili yeni adım

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.





Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmî Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımı yapılmıştı.





Barın Katliamı nedeniyle mesaj yayınlayan Akşener ve Yavaş'ı hedef alan büyükelçilik paylaşımında şu ifadeler kullanılmıştı:





"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'n egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."













Akşener ve Yavaş'ın paylaşımları





Akşener, Barın Katliamı nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!"













Mansur Yavaş da Barın Katliamı'na ilişkin bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:



