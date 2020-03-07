Dünya çapında 100 bini aştı: Türkiye'de vaka var mı?

Johns Hopkins Üniversitesi'nin hastalığı izleyen merkezi dünya çapında Koronavirüs vakalarının sayısının 100.276, yol açtığı ölümlerin sayısının ise 3404 olduğunu duyurdu.





Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açarken, Almanya'nın Koblenz kentinde 1400 doktor ve sağlık görevlisinin katıldığı Koronavirüs Konferansında, hastalıkla ilgili kaygıların histeriye dönüşmeye başladığı uyarısı yapıldı.





Konferansa başkanlık eden doktor Jörg Brokmann "Tıbbi bir durumla değil siyasi bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.





Hastalıkla ilgili en son gelişmeler





İngiltere'de 6 Mayıs itibariyle 47 yeni vaka belirlenmesiyle toplam vakaların sayısı 163'e fırladı. Bu, aynı zamanda hastalığın yayılma hızındaki en büyük artış oldu. Şu ana kadar 20 bini aşkın kişinin Koronavirüs testinden geçtiği İngiltere'de son hastalananlar arasında Londra'daki Heathrow Havalaalanı'nın bagaj bölümünde çalışan iki görevli de var.

Çin'den sonra hastalıktan en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İran'da okulların, spor faaliyetlerinin iptaliyle hayat felce uğrarken, İran'da yetkililer kentler arasında seyahati engellemek için gerekirse "zor kullanılabileceğini" açıkladılar. Her iki ülkede de hastalığın yayılma hızında artış var.

Çin'de ise hastalığın ilk görüldüğü Vuhan eyaleti ve ülke genelinde Koronavirüs'ün yayılışının etkili bir şekilde kontrol altına alındığı anlaşılıyor. Çok az yeni vaka var.

1 kişinin hastalıktan öldüğü ABD'nin California eyaletinde olağanüstü hâl ilan edildi. California'da lüks bir yolcu gemisindeki 3500 kişi, Koronavirüs şüphesiyle onlarca yolcu üzerinde yapılan tahliller nedeniyle mahsur kalmış durumda.

Türkiye'de yetkililer şu ana kadar yapılan Koronavirüs testlerinde henüz hiç kimsenin pozitif çıkmadığını söylüyor. Sağlık Bakanı vatandaşları gerekmedikçe yurt dışı seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.

Havayolu şirketlerinin bu yıl tahminen 113 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağı açıklandı. Bu miktar iki hafta önce yapılan kayıp tahminlerinin üç misli.





İtalya'da bir gündeki en hızlı artış





Avrupa'da hastalığın en yaygın olarak görüldüğü ülke İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 197'ye ulaştı. Koronavirüs testinde pozitif çıkanların sayısı da 4 bin 636 oldu.

Ülkede bu hafta bütün okullar ve üniversitelerin en erken 15 Mart tarihine kadar kapatıldığı açıklanmıştı.

Başka Avrupa ülkelerinde görülen vakaların bir çoğunun da kaynağını oluşturduğu anlaşılan İtalya'da hükümet ayrıca sinema ve tiyatroları da kapattı ve vatandaşlara "el sıkışmayın, kucaklaşmayın, insanlarla fiziksel temastan kaçının" tavsiyesinde bulundu.

İtalyan dinadamları da hafta boyunca ülkenin kuzeyinde salgından etkilenen bölgelerdeki kiliselerde ayin yapılmayacağını açıkladılar.

Futbolda da A Serisi maçlarının seyircisiz yapılmasına karar verildi.

İran'da seyahat yasağı ve zor kullanma tehdidi

İtalya'dan sonra İran'da Sağlık Bakanlığı sözcüsü kentler arasında seyahati engellemek için gerekirse zor kullanılacağını söyledi.

Yetkili "zor kullanma" derken ne kasdettiğine açıklık getirmedi. Fakat yetkililerin, okulların 21 Mart'a kadar kapatılması nedeniyle ailelerin tatile çıkmasından endişe ettikleri ve buna engel olmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

Bu tarih İran'da kabul edilen Celali takvimine göre yıl sonuna denk geliyor ve alınan karar tatillerle birlikte okulların Nisan başına kadar kapalı olması anlamına geliyor.

Televizyondan yayınlanan bir basın toplantısında konuşan İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü şu ana kadar ülkede çıkan vaka sayısını 6 Mart itibariyle 4747 olarak verdi.

Bu İran'da düne göre 1234 yeni vaka daha saptanması anlamına geliyor. İran'da Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da yine 6 Mart itibariyle 17 artışla 124'e çıktı.

İran'da hastalığın en etkili olduğu bölgeler başkent Tahran ile güneyde Şiiler için kutsal olan Kum kenti ve çevresi. Ama hastalık 31 İran vilayetinden 30'unda görüldü.

California'da olağanüstü hal ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette olağanüstü hâl ilan edildi.

ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı da bu son ölümle 11'e yükseldi.

Yetkililer, Sacramento kenti yakınlarındaki bir hastanade ölen 71 yaşındaki hastanın başka sağlık sorunları olduğunu ve bir yolcu gemisinde bulunduğunu söylediler.

California'da hayatını kaybeden hastanın, virüsü San Fransisco'dan Meksika'ya giden bir yolcu gemisinde kaptığına inanılıyor.

ABD'de şu ana dek 16 eyalette, 150 Covid-19 vakası bildirildi.

California'ya yanaşan bir lüks yolcu gemisinde onlarca kişide Koronavirüsten kuşkulanılması üzerine yolculara tahliller yapılmaya başlandı ve 3500 yolcu gemide mahsur kaldı.

Çin'de son durum Vakaların ve ölümlerin büyük kısmı şu ana kadar Çin'de olmakla birlikte, Çin'de hastalığın yayılışının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve yeni vakaların çok düşük düzeye indiği görülüyor.

Salgının en çok etkilediği Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde son 24 saat içinde sadece 126 yeni vaka görüldü fakat eyaletin diğer bölgelerinde hiç bir yeni vaka bildirilmedi.

Çin'de koronavirüs vaka sayısı 4 Mart itibariyle salgının çıktığı günden bu yana 80.552 bin, virüsten ölenlerin sayısı ise bir günde 30 kişi artarak 3 bin 42'ye ulaştı.

Çinli yetkililer hastalığın ilk görüldüğü ve hızla yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan eyaletinde yeni hastalananların sayısının ay sonu itibariyle sıfıra düşmesini beklediklerini söylüyorlar.

Hastalık karşısında ilk tereddütlü tepkisinden sonra Çin hükümetinin şehirleri karantinaya alması, ulaşımın durdurulması gibi radikal önlemlerin sonuç verdiği anlaşılıyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü WHO yetkilileri, Çin'in hastalıkla mücadele yöntemlerinin bütün dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Bu arada Japonya, Çin ve Güney Kore'den gelen herkesin iki hafta karantinada kaldıktan sonra ülkeye girebileceğini açıkladı. Japonya'nın Çin ve Güney Kore vatandaşlarına vize vermeyi de askıya alması bekleniyor.

Türkiye: Hiç kimsede virüs çıkmadı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlara koronavirüs tehdidi nedeniyle gerekmedikçe ülke dışına seyahat etmemelerini, gidenlerin de dönüşte kendilerini 14 gün karantinada tutmalarını tavsiye etti.

Sağlık Bakanı yine 4 Mart itibariyle ülkede test yapılan 1.363 kişiden kimsede virüs çıkmadığını da ekledi.

Bakan daha önce İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığı belirtildi.

Umreden gelen 13 bin 834 vatandaşın sağlık muayenesinden geçirildiği, 9 kişide mevsimsel grip bulunduğunu, şüpheli görülen 5 kişinin testlerinin de negatif çıktığı açıklandı.

Bakan Koca, zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı, havaalanı ve limanlarda 24 saat sağlık personeli bulundurulduğunu söyledi.

THY Singapur uçağında koronavirüslü yolcu

Öte yandan bir yolcusunda koronavirüs saptanan Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Singapur'dan Türkiye'ye boş döndü.

Koronavirüslü olduğu belirlenen yolcunun Londra'dan Singapur'a transit uçuş yapan bir Fransa vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Singapur'da şu ana kadar 112 kişinin koronavirüsee yakalandığı ancak ölen olmadığı açıklanmıştı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçağın mürettebatının tedbir olarak 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Geçen ay da THY ile Nijerya'nın başkenti Lagos'a giden bir yolcuda koronavirüs çıkmış bu yolcunun da İtalya üzerinden uçtuğu açıklanmıştı.



Virüse yakalananlarda hangi belirtilere rastlanıyor? Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel ölçekte acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu söyledi ve asıl endişenin virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılması olduğunu belirtti.



