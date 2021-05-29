Samanyolu Haber /Gündem / Dünya şokta: Okul bahçesinde toplu çoçuk mezarı çıktı /29 Mayıs 2021 15:13

Dünya şokta: Okul bahçesinde toplu çoçuk mezarı çıktı

Kanada'da ortaya çıkarılan korkunç gerçek hem ülke hem de dünya gündemine damga vurdu. 215 yerli çocuğun kalıntılarının bulunduğu okulun geçmişte hükümet tarafından yerli çocukların asimile edilmesi için kurulduğu biliniyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaşananlar için mesaj paylaştı

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanmış olan bir yatılı okulda, 215 çocuğun ceset kalıntıları bulundu.

Toplu mezar 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda bulundu.

Açılamayı yerli gruplardan Tk'emlups te Secwepemc'in lideri yaptı.

"Okulda bulunan mezar beni derinden üzdü" mesajını paylaşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau olayı "Ülkemizin tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası" diye niteledi.

Çocukların nasıl ve ne zaman öldüğü yerel yetkililerce araştırılıyor.

Kamloops kentindeki yerlilerin lideri Rosanne Casimir, ulaştıkları ön bilgilerin, ölen çocukların okul kayıtlarına geçmediğini gösterdiğini belirtti.

Kanada'da yerli çocuklar, 1800 ve 1900'lerde hükümet ve dini yetkililer tarafından yönetilen ve yerli çocukları asimile etmeyi amaçlayan yatılı okullara gitmeye zorlanıyordu.

Kanadada korkunç gerçek ortaya çıktı: Toplu mezarda 215 yerli çocuğun kalıntıları bulundu
Kamloops Yatılı Okulu, bunların en büyüklerinden biriydi. Katolik yetkililerce 1890'da açılan okulun 1950'lerde en az 500 öğrencisi vardı.
Okul 1969'da merkezi hükümetin kontrolüne geçti ve 1978'de kapanana kadar bölge öğrencilerine yurt hizmeti verdi.



MEZAR HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Tk'emlups te Secwepemc'ten yapılan açıklamaya göre ceset kalıntıları okul çevresinde yapılan inceleme sırasında yeraltı tarama radarlarıyla tespit edildi.

Kabile lideri Casimir "Ölen çocukların kaydı tutulmamış. Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait" dedi.

Yerel yetkililer, çocukları okula gönderilmiş olan ailelere ulaşmaya çalışıyor. Toplu mezarla ilgili ön raporun Haziran ayı ortasında çıkması bekleniyor.
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