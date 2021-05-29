Dünya şokta: Okul bahçesinde toplu çoçuk mezarı çıktı

Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanmış olan bir yatılı okulda, 215 çocuğun ceset kalıntıları bulundu.





Toplu mezar 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda bulundu.





Açılamayı yerli gruplardan Tk'emlups te Secwepemc'in lideri yaptı.





"Okulda bulunan mezar beni derinden üzdü" mesajını paylaşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau olayı "Ülkemizin tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası" diye niteledi.





Çocukların nasıl ve ne zaman öldüğü yerel yetkililerce araştırılıyor.





Kamloops kentindeki yerlilerin lideri Rosanne Casimir, ulaştıkları ön bilgilerin, ölen çocukların okul kayıtlarına geçmediğini gösterdiğini belirtti.



