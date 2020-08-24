Samanyolu Haber /Gündem / Dünyadan Türkiye’ye çağrı: Hukuksuz tutuklamalara son verin /24 Ağustos 2020 11:03

Dünyadan Türkiye’ye çağrı: Hukuksuz tutuklamalara son verin

İnsan hakları örgütlerinin ardından dünyanın önde gelen insan hakları aktivistleri, akademisyen, hukukçu, gazeteci ve siyasetçileri de “Koronanın tehdit ettiği cezevlerindeki düşünce suçlularını serbest bırakın” çağrısı yaptı. Advocates of Silenced Turkey’in (AST) başlattığı kampanyaya imza koyanların sayısı 205’e ulaştı.

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Korona tehlikesi gün geçtikçe büyüyor. Salgının tehdit ettiği en riskli grupların başında hasta tutuklular geliyor. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2019 raporuna göre cezaevlerinde 458’i ağır olmak üzere 1334 hasta tutuklu var. Buna ragmen nisan ayında İnfaz Yasası’nda yapılan değişiklikle binlerce adli mahkum salıverilirken, siyasi tutuklular cezaevlerinde adeta ölümle yüz yüze bırakıldı. 

Türkiye’deki cezaevlerinde ölümlerle sonuçlanan koronavirüs vakalarının toplu bir felakete dönüşmemesi için daha önce 15 insan hakları örgütü, acil eylem çağrısı yapmıştı. Advocates of Silenced Turkey (AST) öncülüğünde başlatılan harekete bu kez dünyanın önde gelen siyasetçi, gazeteci, hukukçu, akademisyen ve insan hakları aktivistleri bireysel imzalarıyla destek verdi. 

“Ölümleri durdurmak için tutukluları salıverin” çağrısı yapan isimlerin arasında Mahatma Gandhi’nin torunu ve Gandhi Gelişim Kurumu Kurucusu Ela Gandhi, Güney Afrika Gazetecileri Geliştirme Enstitüsü Başkanı Amina Frense, Kanada eski Dışişleri Bakanı David Kilgour, Amerikan Dışişleri Bakanlığı cesaret odülü sahibi gazeteci Arbana Xharra, Mississippi Eyalet Senatorü Hillman Frazier ve Güney Afrika Hukukçular Konseyi üyesi Kisten Govender de bulunuyor.  

205 önemli ismin imzaladiği ortak çağrıda “Türkiye cezaevlerindeki koronavirüs tehlikesinin bizzat yaşamlarından sorumlu olanlarca ağırlaştırılması ve olası bir toplu felakete engel olunabilmesi için, başta Türkiye Hükumeti olmak üzere, tüm ulusal ve uluslararası kamuoyu ile kurum ve kuruluşlara, derhal ve etkili biçimde harekete geçme çağrısı yapıyoruz” denildi.

Çağrının tam metni ve imzacıların listesi AST’nin web sitesinde yayınlandı. 


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