Düzenli acı biber yiyenler daha mı sağlıklı?

Yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yemek daha önce bilinmeyen sıhhi faydalar sağlayarak insanların hastalıklara karşı daha dirençli olmasına katkı sağlayabilir.







Amerikan Kalp Derneği'nin 2020 Bilimsel Oturumları'nda sunulacak ön araştırmaya göre biber yiyenlerin kardiyovasküler hastalıktan veya kanserden ölme riski önemli ölçüde azalabilir.





Önceki araştırmalarda bibere karakteristik sıcak tadını veren kapsaisin sayesinde biber tüketiminin anti-enflamatuar, antioksidan, anti-kanser ve kan şekerini düzenleyici bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş olsa da yeni çalışma kaydedilen biber tüketimini hastalığa bağlı ölümlerle karşılaştırmak için yapılan ilk büyük ölçekli araştırma oldu.





4 BİN 729 ÇALIŞMA TEK TEK İNCELENDİ





Acı biberin insan hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için araştırmacılar önde gelen 5 küresel sağlık veri tabanından (Ovid, Cochrane, Medline, Embase, Scopus) 4 bin 729 çalışmayı taradı.





Bunlar arasında özellikle acı biber tüketimine dair verileri bulunan katılımcıların sağlık sonuçlarının da yer aldığı 4 büyük çalışma vardı.





Bu da araştırma ekibine Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya, Çin ve İran'daki 570 binden fazla kişinin sağlık ve beslenme kayıtlarını sağladı. Böylelikle acı biber tüketenlerin sağlık sonuçlarını nadiren tüketenler ya da hiç tüketmeyenler karşılaştırmaları mümkün hale geldi.





Acı biberi "nadiren" tüketen veya "hiç" yemeyenlerle karşılaştırıldığında, analiz acı biber tüketenlerde şu sonuçlara vardı:





1) Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde yüzde 26 nispi azalma.

2) Kanser ölümlerinde yüzde 23 nispi azalma.

3) Tüm sebeplere bağlı ölümlerde yüzde 25 nispi azalma.





Ohio, Cleveland'da yer alan Cleveland Clinic'teki Kalp, Damar ve Göğüs Enstitüsü'nde kardiyolog ve çalışmanın üst düzey yazarı Bo Xu, "Daha önce yayımlanan bu çalışmalarda düzenli acı biber tüketiminin tüm sebeplere ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltmayla ilişkili olduğunu bulduğumuzda çok şaşırdık." dedi.





Bo Xu, "Bu, beslenmedeki faktörlerin genel sağlık durumunda önemli bir rol oynayabileceğinin altını çiziyor." diye konuştu.





Dr. Xu şu uyarıyı ekledi: "Bulgularımızı açıklayabilecek kesin gerekçeler ve mekanizmalar henüz bilinmiyor. Bu sebeple daha fazla acı biber yemenin ömrü uzatabileceğini ve özellikle kardiyovasküler faktörler veya kanser kaynaklı ölümleri azaltabileceğini kesin olarak söylemek mümkün değil."





"Bu ön bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya, özellikle randomize kontrollü çalışmalardan elde edilecek delillere ihtiyaç var." diyen Xu bu tarz bir çalışmanın birçok sınırlaması olduğuna dair uyarılarda bulundu.





"SONUÇ ÇIKARMAK İÇİN ERKEN OLABİLİR"





İncelenen 4 çalışmada, bireyler veya bulguları etkilemiş olabilecek diğer faktörlere dair spesifik sağlık verileri sınırlıydı.





Araştırmacılar ayrıca, tüketilen acı biber miktarının ve türünün çalışmalar arasında değişkenlik gösterdiğini, bunun da tam olarak ne kadar, ne sıklıkta ve hangi tür acı biber tüketiminin sıhhi faydalarla ilişkilendirilebileceğine dair sonuç çıkarmayı zorlaştırdığını belirtti.





Independent Türkçe'nin haberine göre araştırma ekibi verileri analiz etmeye devam ettiklerini ve zamanı geldiğinde tamamlanmış bir makale yayımlamayı hedeflediklerini söyledi.