Elon Musk geçen Ekim ayında Twitter'ı satın aldığında önemli sayıda çalışan ile yolların ayrılacağının sinyallerini vermişti. Ama görünüşe göre Musk'ın bu planı, beklentileri bile aşmış durumda ve işten çıkartma oranı, geride kalan aylarda yüzde 80'e yakın bir seviyeye kadar ulaştı.





CNBC, Musk'ın devralınmasından önce Twitter'ın yaklaşık 7.500 çalışanı olduğunu söylüyor. Ancak şu anda şirkette kalan çalışan sayısı 1.300 civarında ve bunların 550'den azı tam zamanlı mühendislerden oluşuyor.





Ayrıca CNBC, 40'ı mühendis olmak üzere 75 çalışanın şu anda izinli olduğunu, sitenin içerik denetimini denetleyen Güven ve Güvenlik ekibinin ise 20'den az tam zamanlı çalışana bırakıldığını belirtiyor.





Elon Musk'ın tartışmalarla dolu Twitter macerası

Musk, Twittwr'ı satın aldığından beri çok sayıda tartışmalı karara imza attı. İşten çıkarttığı çalışan sayısının yanı sıra, daha önce kalıcı olarak yasaklanmış olan çok sayıda aşırı sağcı ve tartışmalı hesabı geri getirdi. Twitter anketlerine dayalı olarak kritik operasyonel kararlar verdi.



