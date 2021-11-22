Samanyolu Haber /Gündem / Elvan’ın yerine Berat Albayrak’ın tez danışmanı Erişah Arıcan mı atanacak? /22 Kasım 2021 18:35

Elvan’ın yerine Berat Albayrak’ın tez danışmanı Erişah Arıcan mı atanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Elvan'ın görevden her an ayrılabileceği, yerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezi danışmanı Erişah Arıcan’ın getirileceği iddia edildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu yolda ben, faizi savunanla olamam, olmam” sözlerinin hedefi olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden her an ayrılabileceği yönündeki iddiaların Ankara’da ağırlık kazandığı belirtildi.
 
T24’te yer alan habere göre, Elvan’ın ayrılığı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye bölüneceği ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Hazine, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın ise Maliye Bakanlığı’na getirileceği öne sürülüyor.

Erişah Arıcan, aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezi danışmanıydı.

Arıcan, aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyor.

Berat Albayrak’ın doktorasını tez danışmanı Erişah Arıcan’ın sayesinde alması ve Arıcan’ın yükselişi çok tartışılmıştı. Berat Albayrak’ın mail hesabının hacklenmesiyle özel yazışmaların ortaya saçılmasıyla haksız doktora unvanı aldığı ortaya çıkmıştı. Maillerden Albayrak’ın doktora tezinin sunumunu danışmanı olan Prof. Dr Erişah Arıcan’ın hazırladığı ya da asistanlarına hazırlattığı net şekilde anlaşılıyordu. Erişah Arıcan’ın Nisan 2016’da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’na girdiğini, Eylül 2018’den beri de başkan atandığını, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu yönetimine getirilmişti.
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