Samanyolu Haber /Gündem / ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı: Yüzde 176,4 /03 Ağustos 2022 09:25

ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı: Yüzde 176,4

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

YÜZDE 176'NIN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 7 aylık (Ocak-Temmuz) enflayson artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI
ENAG'ın paylaştığı verilere göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık artış oranı da yüzde 175.55 olarak kaydedilmişti. 

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI
Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu açıklandı.

ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş -yüzde 1,44 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 12,18 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.

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