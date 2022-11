Enes Kanter Fredoom MVP seçildi, ‘En Değerli Vatansever Ödülü’nü aldı

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA





Enes Kanter Fredoom, Amerikan Fox Televizyonu tarafından verilen ve Amerika’nın en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul edilen ‘En Değerli Vatansever’ ödülüne layık görüldü. Enes Kanter Fredoom’un seçkin davetlilerin katıldığı törende yaptığı konuşma sık sık alkışlarla kesilirken salonda duygusal bir hava esti.





Enes Kanter Freedom, Florida’da düzenlenen Fox Nation Patriot Ödülleri’nde dünya çapında barış istemesi ve bütün mağdurları kariyerini feda etme pahasına savunması nedeniyle “MVP” ödülüne layık görüldü. NBA’de MVP, “En Değerli Oyuncu”nun kısaltması. Ancak Fox Televizyonu Ödüllerinde MVP “En Değerli Vatansever” anlamında kullanılıyor. Enes Kanter Fredoom’u MVP olarak görmek isteyen hayranları da parkede olmasa bile çok daha prestijli bir ortamda bu mutluluğu yaşamış oldu.





Enes Kanter Freedom konuşmasında çocukken yaşadığı ve hiç unutamadığı bir anısını paylaştı; “Türkiye’de batı karşıtlığı duyguları çok yaygın, çocukken arkadaşlarım bir Amerikan bayrağını yakmak için bana verdiler, bayrağı bırakıp hemen annemin yanına gittim ve olayı anlattım. ‘Arkadaşlarım bana Amerikalıların çok kötü olduğunu ve onlardan nefret etmem gerektiğini söylüyorlar. Anne, sence ne yapmalıyım?’ Annem bana dedi ki; ‘Sana ne yapman gerektiğini söylemeyeceğim ama hayatında hiçbir zaman tanımadığın kimselerden nefret etme.’ Anneme ve babama tanışmadan kimseden nefret etmeyeceğime dair söz verdim.”





Enes Kanter’in ailesine verdiği bu söz, onun için her şeyi değiştirdi. İnsan hakları ihlallerine karşı ilk kez konuştuğundan bu yana oldukça zor günler geçirdi. Doğruları korkmadan söylemesi nedeniyle Türk hükümeti tarafından yıllardır hedef tahtasına konulan Enes Kanter, Çin Komünist Partisi’nin insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmesinin ardından geçtiğimiz sezon Boston Celtics ve Houston Rockets’in ayak oyunlarıyla NBA’den uzaklaştırıldı. Ancak kariyerinin sona erme tehlikesi, onu mağdurlar için mücadele etmesinden alıkoyamadı. Enes Kanter konuşmasında bu konuyla ilgili kendi prensibinin “Hayatta ne olursa olsun, her zaman gerçeğin yanında ol. Sahip olduğun her şeyi feda etmek anlamına gelse bile adaleti savun ve inandığın her şeyin yanında ol” şeklinde olduğunu söyledi. Çin’in Uygurlara, Tibetlilere, Hong Konglulara ve Tayvanlılara yönelik kötü muameleyle ilgili farkındalığının tüm dünyada artmasına katkıda bulunduğunu söyledi.