Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter'den örnek davranış /11 Ocak 2020 17:13

Enes Kanter'den örnek davranış

NBA yıldızı Enes Kanter, ABD’nin Oklahoma şehrinde, düşük gelirli azınlık gruplara ve göçmen ailelerin çocuklarına hizmet verecek bir okul açmayı planlıyor. Gelişmeyi The Associated Press başta olmak üzere çok sayıda ajans ve medya organı haber yaptı.

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Daha önce Oklahoma City Thunder takımının formasını da giyen Kanter, Oklahoma Şehri Eğitim Kurulu’na bir niyet mektup gönderdi. Kurul, kararını oylama sonucunda verecek.

Kanter mektubunda, okul projesini, “toplumu düşünen bir grup gönüllü” ile birlikte yürüteceklerini söylerken, projenin “ihtiyacın çok olduğu” bir bölgede yürütüleceğini duyurdu.

Okul, dördüncü sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrencilere eğitim verecek ve öğrencilere formal eğitimin yanı sıra spor ve sanat alanlarında kendilerini geliştirme imkânı sağlayacak.

Şu anda NBA’in Boston Celtics takımında forma giyen Enes Kanter, 2014 ile 2017 arasında Oklahoma City Thunder’da oynamıştı. Kanter’in başında bulunduğu vakıf, her yaz bu şehirdeki öğrencilere yönelik basketbol kampları açıyor. Vakfın faaliyetleri, Kanter’in forma giydiği Utah, Portland, New York ve Boston şehirlerini kapsıyor.

Daha önce NBA yıldızı LeBron James de I Promise Schools isimli bir eğitim projesine imza atmıştı.

Gülen Hareketi’ne yakınlığı sebebiyle Erdoğan hükümetinin hakkında karalama kampanyası başlattığı Enes Kanter, ABD’de her kesimden büyük destek görmeye devam ediyor.
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