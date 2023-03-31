Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 3 ayda 3,9 puan kaybetti, Kılıçdaroğlu 1,6 puan kazandı /31 Mart 2023 17:37

Erdoğan 3 ayda 3,9 puan kaybetti, Kılıçdaroğlu 1,6 puan kazandı

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Ocak, Şubat ve Mart ayında yaptıkları anketlerin sonuçlarını yayınladı.

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Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın katılacağını açıkladı. Böylece cumhurbaşkanlığı yarışı resmen başladı. 

Yaklaşık bir buçuk ayın kaldığı seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı yönündeki tartışmalar hareketlendi. 

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Ocak, Şubat ve Mart ayında yaptıkları anketlerin sonuçlarını yayınladı. 

Anket sonuçları, Erdoğan'ın 3 aylık oy düşüşünü gözler önüne sererken; İnce ve kararsızların tercihlerinin seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyeceğini gösteriyor. 

Erdoğan'ın üç aylık oy oranları şöyle: 
Ocak: Yüzde 45,9
Şubat: Yüzde 42,7
Mart: Yüzde 42

Kılıçdaroğlu'nun üç aylık oy oranları ise şöyle:
Ocak: Yüzde 43
Şubat: Yüzde 41,4
Mart: Yüzde 44,6

Sencar, anketleri şu notlar paylaştı: 'Söze gerek yok her şey açık. Bu verilere göre seçimin kaderini Muharrem İnce ve kararsızla belirleyecek.'
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