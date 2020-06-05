'Erdoğan, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdi' iddiası

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 1934’te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği iddia edildi. Erdoğan, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli” dediği ileri sürüldü.





Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Ayasofya gündeme geldi. Erdoğan’ın “Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait olan ve İstanbul’un fethinin sembolü niteliğindeki Ayasofya’nın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü hatırlattı. Erdoğan, kurmaylarına “Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım” talimatını verdiği iddia edildi.





‘ÇOK HASSAS OLUN, İYİ ARAŞTIRIN’





Erdoğan’ın “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli” dediği ve “Bu konuda çok hassas olun” talimatı vererek acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istediği ileri sürüldü. Toplantıda ayrıca, Ayasofya’da Fetih Süresi okunmasının tüm partilerden büyük ilgi gördüğünün iddia edildiği aktarıldı.





‘SEÇİM BARAJI İÇİN KOMİSYON KURULDU’





Siyasi Partiler Yasası ve seçim düzenlemelerinin de toplantıda gündeme geldiği kaydedildi. Erdoğan, “Bir çalışma yapalım, sonra bu çalışmayı değerlendiririz” dediği, AKP’nin de bu amaçla hemen komisyon kurduğu belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim barajının düşürülmesi önerisi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 10 seçim barajının sıfıra indirilmesiyle ilgili de öneri yaptığı hatırlatıldı. Muhalefetin de olumlu yaklaştığı bu konuda yeniden bir çalışma yapılabileceği değerlendirildi.





‘YENİ KURULAN PARTİLERLE POLEMİĞE GİRMEYİN’





Erdoğan’a ayrıca milletvekili transferini kısıtlayacak yeni çalışma ile ilgili de bilgi verildi. Avrupa modelleri incelenerek yapılan çalışmaya göre, partisinden ayrılan, tekrar dönemeyecek ve bağımsız kalabilecek. Transfer milletvekili ile grup kurulamayacak. Toplantıda AKP kurmaylarının, Avrupa’da transfer edilen vekillerle grup kurulamadığını, seçimle gelenlerle kurulabildiğini anlattığı, Erdoğan’ın ise da, “Biz siyasi ahlak ile ilgiliyiz. Bu çalışma yapılırken bu konuda hassas olun” dediği iddia edildi.





Erdoğan’ın toplantıda ayrıca, “Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin” dediği kaydedildi.





KARİYE ÖRNEĞİ





Toplantıda Danıştay’ın, 1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camisi’yle ilgili geçen yıl aldığı karar da gündeme geldi. Danıştay kararında Kariye Camisi’nin Osmanlı döneminde özel hukuk hükümlerine göre vakfedildiği, mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait hayrat taşınmazlardan olduğu kaydedilmişti. Hayrat taşınmazların, vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceği belirtilerek “Bu vakıfların devletin koruması altında olması, devletin istediği zaman ve istediği şekilde vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmez” denilmişti.





Kariye’nin yeniden cami olmasının önünü açan kararın, tartışma konusu olan Ayasofya için emsal olabileceği değerlendirildi. AKP Grup Başkanvekillerinin, hukukçu milletvekilleriyle bu kararı da göz önünde bulundurarak bir formül arayacağı öğrenildi.