Erdoğan zoru görünce bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, pastör Andrew Brunson'ın nasıl tahliye edildiğini anlattı.





Bolton'a göre ABD'nin müeyyideleri karşısında zora giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bronsun'ı ABD'ye iade etti.





KUR ŞOKU VE KRİZ...





Trump ve yardımcısı Mike Pence 2018 yılı ağustos ayının başında "Pastör Brunson'ı serbest bırakın. Yoksa ekonominizi mahvederiz." mesajı vermişti. ABD ile Türkiye arasında patlak veren Brunson krizinde dolar yüzde 35 artarak 7,24 TL'ye kadar yükselmişti.





Erdoğan "Bize diz çöktüremeyeceksiniz." dese de Brunson iki yıldır tutuklu bulunduğu İzmir Şakran Kapalı Cezaevi'nden 12 Ekim 2018'de tahliye edilmişti.





Brunson kısa süre sonra özel bir jetle ABD'ye dönmüş ve Beyaz Saray'da Başkan Trump tarafından ağırlanmıştı.





BOLTON: TÜRKİYE, S-400'LERİ İADE ETMELİ





John Bolton, gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya ile vardığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.





Bolton, S-400’lerin Rusya’ya geri verilmesi gerektiğini söyledi.





İki senelik danışmanlığı esnasında Halkbank, pastör Andrew Brunson, Suriye ve F-35, S-400 konularında karar safhasında etkili isimlerden biri olan John Bolton, Trump'ı başkanlık yarışında desteklemeyeceğini söyledi.





Kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı olarak Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkması beklenen Joe Biden, 2019 yılı aralık ayında, "Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim." demişti.