Erdoğan'a seslendi: Bunun hesabını sorarız

Partisinin Kocaeli 1'inci Olagan İl Kongresi’ne tele-konferans yoluyla bağlanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, isim vermeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.





Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reklamının yapıldığını belirten Davutoğlu, “Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan, liyakatsiz bir bakanı önce iktidar partisinin başına sonra Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor.” dedi.







KORONAVİRÜS VAK'ALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR





Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayılarının gerçeği yansıtmadığı tartışmalarına da değinen Davutoğlu, “Verilen rakamlarla yaşanan realite arasında büyük bir uçurum olduğu kanaati her yerde hâkim. Son 48 saat içinde 5 uzman hekimimiz Covid dolayısıyla vefat etti. Ankara'da pandemi hastanesine dönüştürülen hastanelerde ne kadar yoğunluk olduğuyla ilgili gelen bilgiler var, farklı illerimizden gelen bilgiler var." ifadelerini kullandı.





"Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında stabil gidiyormuş gibi bir intiba var." diyen Davutoğlu, "Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyorum: Siyasetin en önemli ilkesi şeffaflıktır. Bugün bilgiler üzerinde bir karartma olduğu kanaati hâkim.” diye konuştu,