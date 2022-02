Erdoğan'ın ardından Hulusi Akar da koronavirüse yakalandığını açıkladı

"Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."









Sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi





Muhalefetten ve yabancı liderlerden geçmiş olsun mesajları





Erdoğan çiftine Ukrayna, Pakistan, Katar, Azerbaycan, Somali, Kosova, Kazakistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı lider de geçmiş olsun mesajı iletti. Bu mesajları gönderenler arasında son dönemde ikili ilişkilerde gerilim yaşanan Yunanistan Başbakanı da vardı.









Koca'dan aşı çağrısı





Bugün de Twitter üzerinden son durumla ilgili paylaşım yapan Erdoğan, evden çalışmaya devam ettiklerini açıkladı:Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Perşembe günü Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ziyarette Akar da diğer birçok bakanla birlikte Erdoğan'a eşlik etmişti. Ziyaretin ardından iki gün geçmeden Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan'ın kurallar gereği yedi gün boyunca, yani gelecek hafta Cuma gününe kadar karantinada kalması gerekiyor.Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamalarının ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Açıklamada "Bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir." denildi.Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında konuyla ilgili paylaşımları incelemeye aldı. 36 hesapla ilgili "hakaret içerikli paylaşım yaptıkları" gerekçesiyle inceleme yürütüldü, yapılan açıklamaya göre 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu kişilerden sekizi hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı verilen kişiler arasında eski milli yüzücü ve dünya şampiyonu Derya Büyükuncu'nun da olduğu; Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu belirtildi.Adresleri tespit edilen dört kişi ise gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan birinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, ev hapsi verildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum" dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini sosyal medya üzerinden iletti.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter üzerinden Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini gönderdi.Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ gibi birçok siyasi parti lideri de geçmiş olsun mesajı verenler arasında katıldı.Erdoğan da bu liderlere Twitter'dan teşekkür ettiklerini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçmiş olsun dileklerini gönderen isimlerden.Son olarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladıktan bir gün sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in Erdoğan'a ilettiği telgrafta "Sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim" ifadeleri yer aldı:"İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum."Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir gün içinde 412 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli" paylaşımında bulundu.Koca, "Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." çağrısı yaptı.