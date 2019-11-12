Eski AKP'liden Davutoğlu'na sürpriz destek

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Halkbank'ın İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bütün banka hesaplarına ihtiyati haciz kararı aldırmasına tepki gösterdi.







Halkbank'ın talebi üzerine alınan mahkeme karar hakkında bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan üniversitenin Dragos kampus arazisinin 2009 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından üniversiteye tahsis edildiğini söyledi.





ÖZELLEŞTİRME İDARESİ, 2015'TE ARAZİYİ ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE DEVRETTİ





Çelikcan'ın verdiği bilgiye göre 2009 tarihli tahsis kararından 2015 yılında yapılan devir kararına kadar sendikalar ve bazı meslek kuruluşları tarafından 16 kez farklı dava açıldı.





Davalardan 15'i Şehir Üniversitesi'nin lehine sonuçlandı. Aleyhte sonuçlanan bir dava dolayısıyla Danıştay tarafından arazi tahsisi iptal edildi.





2010 yılında Özelleştirme Kanunu’nda yapılan değişiklikle Özelleştirme Yüksek Kurulu kanunun verdiği yetki ile eğitimde kullanılmak şerhini tapuya işleyerek araziyi 2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devretti.





Davaların neticelenmesi ve inşaat ruhsatlarının alınmasıyla Halk Bankası'ndan temin edilen yatırım kredisi kullanılarak kampüs inşaatına 2016 yılında başlandı.





REKTÖR ÇELİKCAN: KALAN TEK DAVA TEMYİZ EDİLDİ





Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin açtığı davaya da temas eden Çelikcan, “Kampüs arazimizin devrine ilişkin son dava ise önce İdare Mahkemesi sonra Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Ancak TMMOB davayı Danıştay'a taşıdı ve Danıştay 13'üncü Dairesi, Özelleştirme İdaresi'nin söz konusu devir işleminin önce yürütmesinin durdurulması yönünde karar almış, daha sonra da işlemin iptaline karar vermiştir." dedi.





Bu karar Özelleştirme İdaresi ve Şehir Üniversitesi tarafından temyiz edildi.





Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer Halkbank'ın kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alındığını ve karşılığında sekiz parselden müteşekkil kampus arazisinin teminat olarak gösterildiğini kaydetti.





İşletme profesörü Ömer Dinçer, AKP hükümetlerinde Çalışma Bakanlığı (2009) ve Milli Eğitim Bakanlığı (2013) görevlerini ifa etmişti.





ÖMER DİNÇER: HALKBANK'IN ALDIĞI KARAR "HUKUKSUZ"





Başarılı bir üniversiteye müdahala edildiğini belirten Dinçer, Halkbank'ın kararını "hukuksuz" diye niteledi.





Dinçer, “Söz konusu sekiz parselden sadece bir parsel üzerine açılmış bir dava olması, onun da temyiz sürecinin halen devam ediyor olmasına, diğer yedi parsel ile ilgili herhangi bir dava olmamasına ve ek teminat gösterilmesine rağmen Halkbank kredi teminatının riske girdiği iddiasıyla krediyi geri çağırmıştır." dedi.





Dinçer, ihtiyati haciz kararını alan İstanbul 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne de itirazda bulunduklarını söyledi.



