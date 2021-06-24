EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de heyecan artıyor. Gruplarda oynanan üçüncü maçlarla son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken, son 16 turuna adını yazdıran takımlar belli oldu.
Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.
İşte son 16 turu eşleşmeleri:
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna
Şampiyonanın yarı finalleri ve finali Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.