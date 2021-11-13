Fakıbaba günah çıkardı

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında Şenyaşar ailesinin maruz kaldığı katliama AKP Milletvekili Eşref Fakıbaba’yı 3 yıl geçtikten tepki gösterdi.







TERÖRİST DEDİĞİM İÇİN UTANDIM





Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Fakıbaba, “Suruç’ta yaşanan olaya terör olayı denildiğinde utandım. Genel merkezi aradım, Suruç’taki olay terör olayı değil dedim. Ben daha önce o dükkana gittim. Videoları izledim, Şenyaşar ailesi beni çok güzel karşılamış. İlk gün ‘terörist’ dediğim için utandım. Cumhurbaşkanını ‘terör’ dememesini, iki tarafa da baş sağlığı dilesin diye tembihledim” ifadelerini kullandı.





ŞENYAŞAR AİLESİNİN ADALET NÖBETİ 250. GÜNÜNDE





Eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar’ın oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte Urfa Adliyesi önünde “Adalet” talebiyle başlattığı 250’nci gününe giren Adalet Nöbetine değinen Fakıbaba, “Emine Şenyaşar’a Allah sabır versin. İçim parçalanıyor. Ateş ateşle söndürülmez. Ateşe su serpmek gerek. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.





“İSTİFA ETTİM İKNA ETTİLER”





Fakıbaba, programda geçtiğimiz aylarda AKP’den istifa ettiğini söyleyerek, AKP milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay’ın kendisini ikna ettiğini açıkladı. Urfa’da siyasi bir birliktelik olmadığını dile getiren Fakıbaba, “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti” dedi.





NE OLMUŞTU?





14 Haziran 2018’de AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında gerçekleşen saldırı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar yaşamını yitirmişti.





Çatışmada babasını ve iki kardeşini kaybeden, kendisi de yaralanan Fadıl Şenyaşar 17 Haziran’da taburcu edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Fadıl Şenyaşar 3 yıl 3 aydır tek kişilik hücrede tutuluyor.