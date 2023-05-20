Samanyolu Haber /Politika / Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak /20 Mayıs 2023 20:04

Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

SHABER3.COM

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 28 Mayıs Pazar günü yapılmak üzere, ikinci tura taşındı.

Seçimde yüzde 5'lik oy oranına sahip olan Oğan'ın hangi son ikiye kalan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan hangisine destek çağırısı yapacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Ata İttifakı paydaşlarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sinan Özdağ ise Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sinan Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.

Altaylı paylaşımında, "Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" ifadelerini yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:16