Fatih Altaylı'ya demediğini bırakmadı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının akabinde nerede olduğunu merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın İstanbul Boğazı'nda ofis olarak kullanabileceği yalı aradığını belirtmişti.







Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan ve Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Altaylı'nın Berat Albayrak'a dair makalesine sert bir dille cevap verdi.





ALTINOK'TAN ALTAYLI'YA: 28 ŞUBA'TA POSTAL GİYEN





Altınok, "90'larda PKK'nın Bekaa kampında sofra kurduran, 28 Şubat'ta postal giyen, pandemideyse canlı yayında takacak kadar maske fetişizmi yapan Fatih Altaylı dün yine astral seyahate çıkmıştı." ifadelerini kullandı.





Yandaş yazar Melih Altınok, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı yerden yere vurdu.





Makalede şu ifadeler yer aldı: Bir süre önce görevinden ayrılan Berat Albayrak'ın aynı anda nerelerde olabileceğine dair ortalıkta gezinen dedikoduları "kulis" diye köşesine koymuştu. Maskeyi çıkardı ya, oksijen fazla gelmiş uçuyor, salladıkça sallıyordu... Kimi 'Amerika'ya gitti' diyormuş, kimi 'Gitti, fakat geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı'nda bir ofis tuttu orada çalışıyor' diyormuş. Hatta bu arada bir haftalığına özel uçakla Katar'a gittiğini söyleyenler de varmış."





TURGAY CİNER'İ MİLYAR DOLARLARI LONDRA'YA KAÇIRMAKLA SUÇLADI

Makalede, "Hayret. Her türlü safsatayı köşesine taşıyıp peynir ekmek yer gibi itibar suikastı yapan Altaylı, nedense Berat Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği dedikodusunu atlamıştı. Belli ki patronunun resmi yoldan İngiltere'ye milyar dolarlar götürdüğü meselesi yeniden hatırlansın istemiyor." ifadeleri kullanıldı.





Makalede, "Berat Albayrak ne yurt dışına çıktı ne Boğaz sırtlarında ofis arıyor ne de bir yere danışmanlık yapıyor. Evinde, işinde gücünde kendi hayatına devam ediyor." denildi.