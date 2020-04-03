Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisinin akabinde taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün takımdaki tüm oyuncular ile video-konferans yaptı.





Oyuncularına tedavi hakkında bilgi veren Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu hakkında bilgiler alırken, salgın esnasında fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkati çekti.





GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ





Terim, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve muhtemel tarihlere dair teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.





Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki video-konferans yaklaşık 40 dakika sürdü.





Terim sosyal medyada, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

