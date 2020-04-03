THY bütün seferlerini durdurdu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışlar da 15 gün süreyle durduruldu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini açıkladı.
30 BÜYÜKŞEHİR TECRİTTE
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş-çıkış yasağı getirilmişti.
THY Genel Müdürü Ekşi, şahsi Twitter hesabında kısıtlı seferlerin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini belirtti.