Samanyolu Haber /Gündem / Felçli hasta, nafaka borcu yüzünden gözaltına alındı /23 Şubat 2021 13:44

Felçli hasta, nafaka borcu yüzünden gözaltına alındı

Beyin kanaması sonucu felç geçiren Erhan Canbulak tedavisi şehirler arası yolculuğunda bin 500 liralık nafaka borcunu ödemediği için hakkında çıkarılan arama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Canbulak, "Beni dövecekler diye korktum, nafakayı ihlalden gözaltına aldılar beni" dedi.

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Beyin kanaması sonucu felç geçiren Erhan Canbulak, tedavisi için Konya’dan Erzurum’a götürüldüğü sırada, bin 500 liralık nafaka borcunu ödemediği için hakkında çıkarılan arama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Nafakasını ödedikten sonra 2 gece kaldığı karakoldan serbest bırakılan, konuşmakta zorluk çeken Erhan Canbulak, "Beni dövecekler diye korktum, nafakayı ihlalden aldılar beni" dedi.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre Konya’da yaşayan Erhan Canbulak, 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Yüzde 80 engelli raporu alan Canbulak, işini bırakmak zorunda kaldı.

Canbulak, bu nedenle boşandığı eşinin nafakasını 9 ay boyunca ödeyemedi. Hakkında mahkeme kararıyla arama kararı çıkarılan Canbulak, tedavi için Erzurum’a gittiği sırada pandemi yasakları kapsamındaki yol kontrolünde gözaltına alındı.

Erhan Canbulak’ın eşi Nida Canbulak ise ,"Eşimin bir battaniye arasında gecenin o saatinde otobüsten indirdiler. Yanına refakatçi de istemediler. Bu nasıl sistem?" dedi.

Nida Canbulak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eşim 9 ay önce beyin kanaması geçirdi. Vücudunun çoğu fonksiyonunu kullanamıyor, bilinci bile açık diyemeyiz şu an için. Konya Ereğli’de oturuyorduk, tedavisi için Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırmaya götürüyorduk. Yolculuk sırasında Aksaray yakınlarında kimlik kontrolüne takıldık.

Komutana, eşimin, ilk eşinden nafakadan dolayı aratma emri olduğunu söyledim. Onlar da savcıya danıştılar, savcı kesinlikle otobüsten indirilmesi gerektiğini söyledi.

Eşimi bir battaniye arasında gecenin o saatinde otobüsten indirdiler. Yanına refakatçi de istemediler. Bu nasıl sistem? Benim eşim terör suçundan, hırsızlıktan, yolsuzluktan, kadın cinayetinden araması yoktu.

Engelli bir kişinin nafakadan dolayı gecenin o saatinde o otobüsten indirilmesi çok acı bir durum. Bu sisteme isyan ediyorum. Benim eşimin yüzde 80 engeli var, o şekilde otobüsten indirilmesi çok acı bir şey."
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